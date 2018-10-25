Попытка теракта или просто запугивания: чиновники США массово получают посылки со взрывчаткой

Шесть посылок со взрывоопасной утварью отправили для высокопоставленных чиновников США. В течение нескольких дней такие "подарки" с самодельной взрывчаткой находили в почтовом ящике Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джорджа Сороса и других.

Секретная служба США начала расследование.

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А губернатор Нью-Йорка уже заявил, что отправитель бомб имеет политические мотивы.



Фото бомбы

Это – фото одной из бомб, которыми пытались запугать американских чиновников. Его обнародовал американский журналист Джио Бенитес в Twitter.

Все началось во вторник: неизвестные прислали письмо со взрывчаткой к дому известного финансиста Джорджа Сороса. К счастью, сотрудник резиденции вовремя заметил подозрительный пакет и вызвал полицию.

Офицеры полиции действовали оперативно, устранили угрозу и предоставили информацию соответствующим органам для дальнейшего расследования,

– сказал начальник полиции Бедфорда Мелвин Падилла.

24 октября в Штатах едва не каждый час появлялись сообщения о новой взрывоопасной угрозе. Похожие "сюрпризы" прислали в доме Хиллари и Билла Клинтонов, офис бывшего президента США Барака Обамы и даже в военные объекты.

Подозрительные пакеты были отправлены в мой дом, а также многие политические и медиа учреждения. Вы интересовались, я и моя семья в безопасности – я очень благодарна за заботу, с нами все хорошо благодаря Секретной Службе США, которая обнаружила взрывное устройство,

– ответила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

А в Нью-Йорке полиции пришлось эвакуировать людей из здания Тайм-Уорнер-центра, где расположен офис CNN. Спецоперация состоялась именно посреди эфира. Журналисты сообщили, что подозрительный пакет с самодельной взрывчаткой и белым порошком был адресован Джону Бреннану, бывшему директору ЦРУ. К счастью, правоохранители оперативно среагировали на все инциденты и никто не пострадал.

Не оставили без внимания эти инциденты и в Белом Доме. "Мы осуждаем эти акты запугивания. Секретная служба и другие правоохранители уже ведут расследование. Все виновники будут привлечены к ответственности согласно закону", – заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандрес.

Не замедлил с комментарием и действующий президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп.

Сейчас американцы должны объединиться. Помните, актам политической жестокости нет места в Соединенных Штатах Америки,

– подчеркнул Трамп.