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      Попытка теракта или просто запугивания: чиновники США массово получают посылки со взрывчаткой

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      Шесть посылок со взрывоопасной утварью отправили для высокопоставленных чиновников США. В течение нескольких дней такие "подарки" с самодельной взрывчаткой находили в почтовом ящике Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джорджа Сороса и других.

      Секретная служба США начала расследование.

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      А губернатор Нью-Йорка уже заявил, что отправитель бомб имеет политические мотивы.

      Фото бомби
      Фото бомбы

      Это – фото одной из бомб, которыми пытались запугать американских чиновников. Его обнародовал американский журналист Джио Бенитес в Twitter.

      Все началось во вторник: неизвестные прислали письмо со взрывчаткой к дому известного финансиста Джорджа Сороса. К счастью, сотрудник резиденции вовремя заметил подозрительный пакет и вызвал полицию.

      Офицеры полиции действовали оперативно, устранили угрозу и предоставили информацию соответствующим органам для дальнейшего расследования,
      – сказал начальник полиции Бедфорда Мелвин Падилла.

      24 октября в Штатах едва не каждый час появлялись сообщения о новой взрывоопасной угрозе. Похожие "сюрпризы" прислали в доме Хиллари и Билла Клинтонов, офис бывшего президента США Барака Обамы и даже в военные объекты.

      Подозрительные пакеты были отправлены в мой дом, а также многие политические и медиа учреждения. Вы интересовались, я и моя семья в безопасности – я очень благодарна за заботу, с нами все хорошо благодаря Секретной Службе США, которая обнаружила взрывное устройство,
      – ответила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

      А в Нью-Йорке полиции пришлось эвакуировать людей из здания Тайм-Уорнер-центра, где расположен офис CNN. Спецоперация состоялась именно посреди эфира. Журналисты сообщили, что подозрительный пакет с самодельной взрывчаткой и белым порошком был адресован Джону Бреннану, бывшему директору ЦРУ. К счастью, правоохранители оперативно среагировали на все инциденты и никто не пострадал.

      Не оставили без внимания эти инциденты и в Белом Доме. "Мы осуждаем эти акты запугивания. Секретная служба и другие правоохранители уже ведут расследование. Все виновники будут привлечены к ответственности согласно закону", – заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандрес.

      Не замедлил с комментарием и действующий президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп.

      Сейчас американцы должны объединиться. Помните, актам политической жестокости нет места в Соединенных Штатах Америки,
      – подчеркнул Трамп.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Оружие Новости США Посылки с бомбами в США Расследования Дональд Трамп Барак Обама Хиллари Клинтон
      Источник: 24 канал
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