Посылки со взрывчаткой: в США задержали первого подозреваемого
В США задержали мужчину, вероятно связанного с рассылкой взрывных устройств американским политикам, которые критикуют Трампа.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру США.
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Подозреваемого задержали в штате Флорида. Именно там в последний раз обнаружили пакет, адресованный сенатору-демократу.
"Федеральная власть арестовала мужчину в связи с потенциально взрывоопасными посылками", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители начали допрос задержанного, чтобы узнать о его мотивации.
Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая. Всего разослали 12 взрывных устройств. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.