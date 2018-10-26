Посылки со взрывчаткой: в США задержали первого подозреваемого

В США задержали мужчину, вероятно связанного с рассылкой взрывных устройств американским политикам, которые критикуют Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру США.

Читайте также: Роберт де Ниро прокомментировал посылку с бомбой

Подозреваемого задержали в штате Флорида. Именно там в последний раз обнаружили пакет, адресованный сенатору-демократу.

"Федеральная власть арестовала мужчину в связи с потенциально взрывоопасными посылками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители начали допрос задержанного, чтобы узнать о его мотивации.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая. Всего разослали 12 взрывных устройств. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.