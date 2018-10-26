Посылки с бомбами в США: подозреваемому грозит 58 лет заключения

Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок предъявили обвинение по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ.

Об этом сообщает АР со ссылкой на слова генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

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Он отметил, что 56-летнему жителю Флориды грозит до 58 лет тюрьмы. Накануне, 26 октября его задержали по подозрению в отправке 12 взрывных устройств. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.

Подозреваемому Сесару Сайоку грозит 58 лет тюрьмы

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.