Посылки с бомбами в США: подозреваемому грозит 58 лет заключения
Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок предъявили обвинение по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ.
Об этом сообщает АР со ссылкой на слова генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
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Он отметил, что 56-летнему жителю Флориды грозит до 58 лет тюрьмы. Накануне, 26 октября его задержали по подозрению в отправке 12 взрывных устройств. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.
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Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.