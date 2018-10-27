Неудачный стриптизер и изготовитель взрывчатки: в США появился новый антигерой

Накануне в Соединенных штатах арестовали преступника, который почти неделю рассылал взрывные устройства тем, кто критикует Трапма. Бандероли с опасным сюрпризом поступили в офисы Барака Обамы, Джо Байдена, Ґиллари Клинтон и Джорджа Сороса.

Флорида. Парковка в небольшом городке Плантейшн. Здесь давно не видели такого количества полицейских. Правоохранители хватают человека, а потом начинают опломбировать белый автофургон. Эти кадры облетели крупнейшие телеканалы США и мира.

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ФБР почти неделю разыскивали преступника, который изготавливал бомбы и рассылал их политикам и бизнесменам.

ФБР обнаружило отпечатки пальцев на одной из посылок со взрывчаткой, которая была отправлена ​​на адрес конгрессмена Максин Вотерз. Мы подтвердили, что эти отпечатки совпадают с отпечатками пальцев Сизара Сайока,

– отметил директор ФБР Кристофер Рэй.

Выяснилось: в шкафу Сизара Сайока – много скелетов.



Задержание Сайока

Он родился в Нью-Йорке, но образование получил во Флориде, куда переехала его семья. В начале восьмидесятых Сайок учился в университете Северной Каролины, но так и не завершил обучение. В те же годы он попробовал себя в футболе. Позже в продаже книг, стриптизе, реслинге. Но ни на одной из работ Сайок не задерживался надолго.



Сайок не завершил обучение



Он пробовал себя в футболе, реслинге, стриптизе

Он всегда был на своей волне. Он был против геев, против чернокожих, против евреев. Он был белокожим шовинистом,

– подчеркнула экс-работодатель Сайока Дебра Гергиян.

У нового антигероя США очень насыщенное криминальное прошлое. Его привлекали к ответственности за мелкие кражи, грабежи, использование фальшивых водительских прав, употребление наркотиков. В 2002 году он угрожал взорвать электростанцию в Майами после того, как ему отключили электроэнергию в помещении.



Сайок имел насыщенное криминальное прошлое

Последние три года Сизар жил в своем автофургоне, поскольку родители выставили его за дверь. Адвокат семьи сообщил: арест Сайока стал для них полной неожиданностью.

Его маме сегодня сделали операцию. Я только что из госпиталя. Она плачет. Она не может поверить в то, что произошло. Такого ужаса она не могла даже представить,

– рассказал адвокат семьи Сайока Рональд Лоуи.

Сайок был активным в соцсетях. Он зарегистрировался как республиканец и активно рекламировал Трампа перед выборами. На своей странице в Facebook даже выложил видео с предвыборного митинга нынешнего президента США. Свой автофургон Сайок расклеил изображениями Трампа. А еще презрительными лозунгами в адрес его критиков, в основном, демократов и свободные медиа. О своих политических предпочтениях он не рассказывал на людях.



"Я никогда не думала, что он связан с какой-то партией. Он был милым парнем, мог пошутить", – добавила экс-работодатель Сайока Стейси Саккал.



Он активно выступал за Трампа



Его автофургон заклеен изображениями Трампа

Из-за этого милого парня полиция Нью-Йорка в начале недели была вынуждена дважды эвакуировать людей из Таймс-Уорнер-Центр, где расположен офис CNN – одна из целей преступника. А еще правоохранителям пришлось нейтрализовать взрывные устройства, присланные по почте в адрес не менее 12-и критиков Трампа. В частности, Барака Обамы, Джо Байдена, Ґиллари Клинтон и Джорджа Сороса. Полицейским удалось вовремя предотвратить беду и никто не пострадал. Но опасность не миновала – предупреждают правоохранители.

В почтовых отправлениях еще могут быть пакеты со взрывчаткой. На почте могут обнаружить новые опасные посылки. Поэтому нам нужна помощь всех, каждого гражданина, каждого полицейского. Каждый может помочь с расследованием мы просим обратиться в правоохранительные органы,

– отметил директор ФБР Кристофер Рэй.

Полиция установила, что самодельные взрывные устройства Сайок мог собрать по инструкциям из Интернета. В опасных почтовых отправлениях правоохранители обнаружили пластиковые трубы, часовые механизмы, детонирующий вещество и шрапнель. Пока преступник не назвал мотивов своих действий. Он лишь заявил, что не хотел никому навредить. Американские следователи выдвинули ему обвинения по пяти пунктам. Если Сайока признают виновным, ему грозит 58 лет тюрьмы.