Мужчина, которого подозревают в передаче взрывчатки в США, оказался пылким поклонником Трампа

Арестованный в США по подозрению в рассылке политикам взрывных устройств по почте Сезар Сайок является поклонником американского президента Дональда Трампа и, скорее всего, действовал по политическим мотивам.

Об этом сообщает DW.

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В соцсетях он выкладывал видео с митингов Трампа, на которых присутствовал. Кроме того, он публиковал посты с поддержкой Трампа и оскорблениями в адрес демократов.

Отмечается, что белый фургон Сайока весь обклеен изображением Трампа и его политическими наклейками.

В мае 2015 года Сезар Сайок сообщил полиции, что его ограбили. Он заявил, что из его фургона украли вещей на почти 40 тысяч долларов. Среди них, в частности, были 11 единиц одежды бренда Дональда Трампа стоимостью более семи тысяч долларов. Следователи тогда не смогли выяснить, действительно ли произошло ограбление.

Дональд Трамп сообщил, что он знает, что арестованный подозреваемый является его поклонником, но он не чувствует вины за его действия.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты с взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо. 26 октября правоохранители задержали первого подозреваемого – им оказался 56-летний Сезар Сайок-младший.