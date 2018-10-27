Посылки с бомбами в США: директор ФБР отличился важным заявлением

Все 13 посылок, отправленные различным политикам и чиновникам в США, содержали настоящие взрывные устройства. Также следствие подтвердило причастность к этому задержанного во Флориде Сезара Сайока.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Врэй.

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Мы можем подтвердить, что в 13 посылках, которые были отправлены различным лицам по всей стране, взрывные устройства были настоящими. Каждый из них состоял из 6 дюймовой трубки из поливинилхлорида, проводки, небольших часов, батареи и так называемого энергетического материала, который может быть взрывоопасным, – он выделяет тепло и энергию благодаря реакции на высокие температуры, удар или трение,

– отметил он.

По его словам, на одной з посылок, которая была отправлена ​​конгресменке Максин Уотерс, был обнаружен отпечаток пальца, который принадлежит Сезару Сайоку (подозреваемый в рассылке посылок с бомбами – 24 канал).

"Также предварительно была установлена ​​связь между ДНК, собранными из двух устройств, что содержались в разных конвертах и ​​были присланы разным людям, и ДНК, которое взяли у Савока, когда его задержали во Флориде", – добавил Врэй.

"These were not hoax devices."



FBI director confirms 13 IEDs were sent to various high-profile people in the US.



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Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо. 26 октября правоохранители задержали первого подозреваемого – им оказался 56-летний Сезар Сайок-младший.