Посилки з бомбами у США: директор ФБР відзначився важливою заявою
Усі 13 посилок, які було відправлено різним політикам і посадовцям у США, містили справжні вибухові пристрої. Також слідство підтвердило причетність до цього затриманого у Флориді Сезара Сайока.
Про це заявив директор ФБР Крістофер Врей.
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Ми можемо підтвердити, що у 13 посилках, які було надіслано різним особам по всій країні, вибухові пристрої були справжніми. Кожен із них складався з 6 дюймової трубки з полівінілхлориду, проводки, невеликого годинника, батареї та так званого енергетичного матеріалу, який може бути вибухонебезпечним, – він виділяє тепло та енергію завдяки реакції на високі температури, удар або тертя,
– зауважив він.
За його словами, на одній зх посилок, яку було відправлено конгресменці Максін Уотерс, було виявлено відбиток пальця, який належить Сезару Сайоку (підозрюваний у розсилці посилок з бомбами – 24 канал).
"Також попередньо було встановлено зв'язок між ДНК, зібраними з двох пристроїв, що містилися у різних конвертах і були надісланими різним людям, і ДНК, яке взяли у Савока, коли його затримали у Флориді", – додав Врей.
Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа. 26 жовтня правоохоронці затримали першого підозрюваного – ним виявився 56-річний Сезар Сайок-молодший.
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