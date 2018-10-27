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      Чоловік, якого підозрюють у надсиланні вибухівки у США, виявився палким прихильником Трампа

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      Посилки з бомбами у США
      Посилки з бомбами у США / Фото з соцмереж

      Заарештований у США за підозрою в розсилці політикам вибухових пристроїв поштою Сезар Сайок є прихильником американського президента Дональда Трампа та, скоріше за все, діяв з політичних мотивів.

      Про це повідомляє DW.

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      У соцмережах він викладав відео з мітингів Трампа, на яких був присутній. Крім того, він публікував пости з підтримкою Трампа та образами на адресу демократів.

      Зазначається, що білий фургон Сайока увесь обклеєний зображенням Трампа та його політичними наклейками.

      У травні 2015 року Сезар Сайок повідомив поліції, що його пограбували. Він заявив, що з його фургона викрали речей на майже 40 тисяч доларів. Серед них, зокрема, були 11 одиниць одягу бренду Дональда Трампа вартістю у понад сім тисяч доларів. Слідчі тоді не змогли з'ясувати, чи дійсно відбулось пограбування.

      Дональд Трамп повідомив, що він знає, що арештований підозрюваний є його прихильником, але він не відчуває провини через його дії.

      Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа. 26 жовтня правоохоронці затримали першого підозрюваного – ним виявився 56-річний Сезар Сайок-молодший.

      Теги: Новини США Новини політики Посилки з бомбами у США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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