Невдовзі бойові дії можуть торкнутися Лозової та Барвінкового, – ОВА

У декількох населених пунктах на Харківщині проводять організовану евакуацію. Все тому, що незабаром їх можуть торкнутися бойові дії.

Про це ввечері 14 квітня повідомив Олег Синєгубов, глава Харківської ОВА. Посадовець описав, якою наразі є ситуація по області, пише 24 канал.

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Триває евакуація з Лозової та Барвінкового

Евакуацію проводять, зокрема, із Лозової. Звідти вже виїхало понад 30 тисяч людей. Крім цього, допомагають виїхати й мешканцям Барвінкового – його вже покинули близько 4 тисячі громадян.

У військовій адміністрації області прогнозують, що невдовзі у цих містах можуть розпочатися бойові дії, адже вони розташовані саме на Ізюмському напрямку. Наші військові тримають там оборону, аби не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей.

Де ситуація є складнішою

Синєгубов пояснив, що наразі немає підстав оголошувати евакуацію з інших населених пунктів. Це стосується, зокрема, й Харкова.

Станом на 14 квітня досить складна ситуація – у Боровській селищній громаді. Вона частково перебуває під контролем окупантів, тому з одного боку – в повному оточенні. Через це потрапити туди, як і виїхати, дуже небезпечно.

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