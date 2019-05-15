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      Любомир Зубач

      (НЕ)відкриті списки: чи позбудуться українці гречкосіїв на виборах

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      Вибори
      Вибори / day.kyiv.ua

      Оце питання "Чи позбудуться українці кандидатів-гречкосіїв на виборах?" – це вже навіть не інтрига.

      Якби парламент таки довів до кінця процедуру ухвалення пропорційної системи з відкритими списками – шанс позбутися "засівальників" на мажоритарних округах був би.

      Але так виглядає, що не для всіх, хто активно готується боротися за місця в парламенті, – це пріоритет. Ті, хто грів насиджені провладні крісла, так собі акуратно забули-замовчали обіцяне відразу після Революції Гідності.

      А обіцяли, нагадаю, і 302 парламентарі, які підписалися під коаліційною угодою, і президент Порошенко. Та для них, очевидно, обіцянка-цяцянка. На щастя, про це продовжує голосно говорити громадянське суспільство та такі партії, як-от "Самопоміч".

      У листопаді 2017-го парламент – якось навіть несподівано для себе – голосує за новий виборчий кодекс. Щоправда, пропорційну систему з відкритими списками на виборах до ВРУ приймає лише за основу. Далі, звичайно, було понад чотири тисячі правок, розгляд їх у комітеті. І тиша… До другого читання наразі так і не дійшло. Цього законопроекту навіть не має у порядку денному цього пленарного тижня.

      І не зовсім вірю, що дійде. Я про парламент цього скликання. І річ не в тому, чи будуть/не будуть дострокові вибори. І навіть не в тому, оптиміст я, песиміст чи реаліст. Просто в теперішньому скликанні Верховної Ради забагато політичних "рішал". І зараз у них інші першочергові діла.

      Як відомо, обіцяного три роки чекають. Але минуло вже майже п’ять. Пора, панове, нарешті навчитися відповідати за свої слова. А головне – підкріплювати ці слова ділом.

      Але як казав класик, нам своє робить. Я про механізм формування партійних списків "Самопомочі" на парламентські вибори. Так, буде внутрішнє рейтингування партійців. Процедура праймеріз уже розпочалася, Чернівці стали першими. І так, це повністю відповідає закону про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, який так не хоче голосувати нинішня парламентська більшість.

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      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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