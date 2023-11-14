Дрони долетіли в тил Росії: атакували хімзавод у Брянській області і підприємство під Москвою

Сьогодні вночі, 14 листопада, в Росії було неспокійно. Невідомі безпілотники атакували відразу кілька областей. Зокрема, у Брянській області атаковано хімічний завод.

Про вибухи та роботу ППО писали російські телеграм-канали. А Міноборони Росії уточнило, де саме нібито вдалось збити дрони.

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На хімзаводі виготовляють боєприпаси

За даними телеграм-каналу Baza, в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

При цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце викликали співробітників спецслужб. Унаслідок падіння безпілотника постраждалих немає,

– повідомило джерело ресурсу.

Завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів.

Дрони атакували й інші області

Також російське Міноборони визнало атаку, там заявили про збиття безпілотників, але подібне там говорять щоразу при "надзвичайних подіях". Водночас із повідомлення зрозуміло, що дрони долетіли у 4 області, зокрема, під Москву.

"ППО знищили за ніч 4 безпілотники ЗСУ над Московською, Тамбовською та Брянською областями", – ідеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

У районі "КБ Машинобудування" у Підмосков'ї щось сталосб

У підмосковній Коломні очевидці повідомили про вибухи в районі "КБ Машинобудування". Зазначають, що сталось це приблизно о 7.30, знову у районі Голутвіна. А знову, тому що лише два дні тому там уже лунали вибухи.

Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути.

"У машин, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Мешканці повідомляють, що до КБМ їдуть машини спецслужб", – пишуть телеграм-канали.

Дрони часто атакують цікаві об'єкти в Росії

12 листопада в країні-агресорі заявили про "збитого" безпілотника на території Білгородської області. Міноборони звинуватило Україну в "атаці".

10 листопада у Коломиї Московської області прогриміли вибухи. За словами очевидців, вибухи були недалеко від заводу, де виготовляють ракети "Кинджали" та "Іскандери".

. Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" – конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проєктування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму.