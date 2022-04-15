Невідомі на Київщині за гроші пропонують обстеження на вибухівку: реакція ДСНС

На Київщині група невідомі особи ходить по домівках та пропонують обстежити домівки на наявність вибухонебезпечних предметів. При чому вони просять за це гроші.

Також ці особи пропонують жителям Київщини провести платне розмінування. Вони представляються піротехніками з ДСНС.

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ДСНС про шахраїв на Київщині

У ДСНС наголосили, що їхні співробітники, як й інших українських служб не мають жодного відношення до цих "перевірок". Крім того, вони засуджують будь-які намагання заробити на людській біді.

Усі роботи з розмінування виконуються нами безплатно, згідно з планами й в порядку черговості!,

– додали у ДСНС.

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