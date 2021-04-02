Невідомий намагався протаранити ворота Капітолію у США: є поранені

У Вашингтоні невідомий намагався протаранити ворота Капітолію. Унаслідок дій злочинця постраждали двоє правоохоронців.
Джерело:Поліція Капітолію у твітері
У поліції Капітолію зазначили, що чоловіка, який намагався увірватися на територію, вже затримали. Двох поранених поліцейських – госпіталізували.
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Через зовнішню загрозу безпеці усі будівлі були заблоковані. Співробітникам наказали не заходити та не виходити з них. Правоохоронці також перекрили дороги.
Прибув гелікоптер
На місце події прибули правоохоронці, а також викликали гелікоптер.