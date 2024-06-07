Невідомий у Копенгагені побив прем'єрку Данії

Невідомий чоловік напав на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Про це стало відомо ввечері у п'ятницю, 7 червня.

Інформацію про інцидент поширили у виданні Nyheder.tv. Деталі про ситуацію та про те, як це прокоментувала сама данська прем'єрка, читайте далі в матеріалі.

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На прем'єрку Данії напав невідомий

Як пишуть у виданні, прем'єрку Данії Метте Фредеріксен побив невідомий чоловік у Копенгагені в ввечері в п'ятницю 7 червня. Зазначається, що невідомий чоловік вдарив її, коли вона була на площі Кюльторве.

Зокрема, цю інформацію у виданні подають, посилаючись на Офіс прем'єр-міністра. Відповідно до письмового повідомлення, глава уряду шокована інцидентом, що стався. Однак інших коментарів у канцелярії більше не надали.

Відомо, що чоловіка вже заарештували.