Невідомо, чи будуть у Зеленського союзники, – Мацука про боротьбу з олігархами

Рада нацбезпеки і оборони оприлюднила список 13 олігархів України. Серед них був і Рінат Ахметов, який зазвичай приймає "правила гри" нової влади й переналаштовує свою корупційну систему.

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шеф-редактор державного телеканалу "Дом" Олексій Мацука. Він нагадав, що риторика олігарха постійно змінювалась, залежно від того, хто керував Україною.

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На його думку, система України вибудована Леонідом Кучмою. Вона базується, в першу чергу, на важелях олігархічних груп, які між собою домовляються.

Схема гібридних дій олігархів

Мацука зазначив, що олігарх та його прибічники мають тактику й завжди намагаються діяти гібридно. Тому й попри зусилля чинної влади, на його думку, схема дій буде збережена.

Водночас журналіст припустив, що чинна влада та безпосередньо президент Володимир Зеленський, можливо, зможе дозволити собі діяти більш прямолінійно та відповідати на гібридні дії.

Можливо, у Зеленського вистарчить ресурсу, сил, щоб вплинути на цю архітектуру. Але чи є в Зеленського у цьому питанні союзники? Хто буде його опорою в цій боротьбі?

– заявив Мацука.

Чому Зеленському варто негайно діяти

Журналіст наголосив, що 20 травня буде 2 роки з моменту інавгураційної промови Зеленського. Це означає, що через 2,5 роки – вибори, тому настав екватор його перебування при владі, сказав Мацука.

У цей період має будуватись такий сигнал, що дасть змогу наступні 2,5 роки розвиватись і отримувати довіру від суспільства. Це може бути давня проблема в Україні – олігархи і їх вплив на все усюди,

– переконаний він.

Чи прагнуть українці змін

Журналіст підкреслив, що запит від суспільства щодо боротьби з олігархією – є. В основному українці розуміють, що олігархи впливають на людей через власні ЗМІ та депутатів.

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Мацука пояснив, що оскільки всі схеми гібридних дій українських олігархів вже розкриті – влада повинна діяти. Однак, на його думку, якщо дії будуть відкритими й прямими – це може спровокувати нестабільність у суспільстві.

Це зумовлено тим, що Україна будувалась Кучмою, як олігархічна, буржуазна, типова демократія, пояснив він. Тому українцям доведеться оновлювати країну, якщо вдасться змінити "парадигму буття", – сказав Мацука.