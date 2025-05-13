Невідомо, – Зеленський про візит Трампа в Туреччину й "підписання угод"

Напередодні Дональд Трамп заявив, що можливість полетіти на зустріч України та Росії у Стамбулі. Однак, наразі Київ не має підтвердження про візит президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

Президент відповів на запитання журналістки щодо наміру Дональда Трампа прилетіти до Туреччини й того, чи може бути підписана "якась угода" в Анкарі або Стамбулі.

Поки що мені це невідомо. Це не проговорюється. А щодо підписання того чи іншого документа, – поки що невідомо,

– заявив Володимир Зеленський.