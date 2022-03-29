Невже ми маємо чекати, поки Росія застосує хімічну зброю, – Зеленський

Україні доводиться воювати проти Росії на полі бою. Ще один фронт ведеться на дипломатичному рівні, коли українцям доводиться"тиснути" на наших партнерів, щоб домогтися санкцій проти Росії

З перших днів війни Україна досягла значних результатів у покаранні росіян санкціями. Але війна не припиняється, і країна-агресор має відчути на собі це сповна, тож санкції мають лише посилюватися. Та не всі країни Європи погоджуються на накладання санкцій на Росію, і поводяться в цьому питанні доволі мляво. Саме їм була присвячена частина вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського 28 березня.

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"Україна не може погодитись і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь… Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася", – заявив Володимир Зеленський.

Чималий внесок у російський бюджет, який тратиться на війну, йде з продажу нафти та газу. Відтак ембарго на постачання енергоносіїв з Росії значно посилило в тиск на країну.

Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?

– звернувся до європейців Володимир Зеленський.

Ще один аспект – доволі слабкі санкції або можливість їх обійти створюють для російської влади відчуття вседозволеності. А за це платять життями тисячі українців.

"Тому вже з цього тижня ми створюємо при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають. Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних", – наголосив Президент України.

Відео звернення Зеленського 28 березня