Як в Україні карають за ухилення від мобілізації: у прокуратурі навели яскравий приклад

В Україні разом із воєнним станом триває загальна мобілізація, яка передбачає і вручення повісток військовозобов'язаним. Зараз її можна отримати ледь не у кожному місці, навіть у ресторані чи кінотеатрі.

Як в Україні карають за ухилення від мобілізації

Як наголосив адвокат юридичної компанії "Міллер" Юрій Мельник, вручення повістки на вулиці – законно, але виписувати їх прямо в громадському місці – ні. Втім, якщо цілеспрямовано ухилитися від мобілізації, то можна понести за це кримінальну відповідальність.

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Такий випадок трапився на Прикарпатті – 43-річного мешканця Надвірнянщини підозрюють в ухиленні від призову. Чоловік отримав повістку, але не прийшов у військкомат для мобілізації. При цьому його попереджали про відповідальність за неявку.

За даними слідства, чоловік отримав повістку і не з'явився на призовну ділянку для мобілізації до Збройних Сил України. При цьому військовозобов'язаний був попереджений про притягнення до відповідальності за неявку,

– йдеться у повідомленні.

Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статею 336 КК України про ухилення від призову на військову службу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Хто може вручати повістки

Повістки мають вручати співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Відповідно до чинного законодавства, повістки можна вручати на вулиці, громадських місцях тощо. Однак юристи наголошують, що заповнення повістки безпосередньо під час вручення це те саме, що підробка документів, оскільки її заповнення, на відміну від місць вручення, чітко регламентоване – це має відбуватися у військкоматі. Там мають бути вказані усі дані, і тоді повістку можна вважати законною.

Коли можна відмовитись від повістки:

коли у ній вказані неправильні паспортні дані,

коли вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності свідків, а документ направляють у центр комплектування.

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