У неї є відповідальність за долю України, – політолог про візит Меркель до Росії

Перед приїздом у Київ канцлерка Німеччина Ангела Меркель відвідає Москву. Зустріч із Володимиром Путіним відбудеться 20 серпня. Це схоже на символічне прощання.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Зустріч Меркель та Путіна є прощальним відходом від східної політики.

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Канцлерці важлива насамперед Німеччина

За словами Андреаса Умланда, німецькі політики та бізнесмени не дуже цікавляться Україною та й загалом геополітикою. Меркель ж насамперед виступає як представниця німецьких інтересів.

У неї висока відповідальність за долю України. Вона у складній ситуації. У Німеччини є регіональні і приватні економічні інтереси у здійсненні "Північного потоку-2" та його експлуатації,

– пояснив експерт.

Він вважає, що останні 7 років усе говорить про те, що Меркель цікавиться Україною. "У неї є турбота щодо України. У зовнішній політиці Німеччини вона чимало вклала в українську тематику", – зауважив політолог.

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Чи вирішить щось Меркель наостанок

За словами експерта, Меркель хоче передати східну політику наступному уряду. На зустрічі з очільником Кремля канцлерка може знову шукати компромісні рішення між Росією та Україною. Насамперед щодо "Північного потоку-2" і Донбасу.

Я не думаю, що це до чогось приведе, але Меркель справді буде старатись знайти компромісні точки,

– наголосив Умланд.

Російський газ теж у порядку денному

Після 2024 року закінчується строк контракту щодо транзиту російського газу через Україну. На його думку, це питання є найважливішим під час зустрічі політиків.

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"Байден і Меркель сказали, що транзит російського газу через Україну буде продовжений ще на 10 років. Я не знаю, з якими меседжами канцлерка буде про це говорити у Москві. Проте вочевидь газ буде однією з тем для обговорення", – повідомив Умланд.

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