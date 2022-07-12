Передсмертне бажання захисника виконали: неймовірна історія порятунку кицьки з Маріуполя

Завдяки небайдужості українців з окупованого Маріуполя вдалося вивезти кішку нашого захисника, який загинув у боях за Україну. Наразі чотирилапа перебуває у безпеці.

Саме це було передсмертне бажання поліцейського Данила Сафонова, який загинув 2 травня під час обстрілів заводу "Азовсталь", що у Маріуполі.

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Данило Сафонов боронив Маріуполь

Данило Сафонов був переселенцем з Донецька. У 2014 році чоловік виїхав до Маріуполя. Згодом став військовим окремої артилерійської бригади. Протягом трьох років він воював з окупантами в АТО. А до лав Патрульної поліції вступив у 2019 році.

Загинув Данило Сафонов 2 травня об 11:00. З ним також полягли ще двоє українських бійців. Усі вони виконували чергове бойове завдання. Після повернення військові потрапили під ворожий мінометний обстріл.

Як врятували кицю Сафонова

Тривалий час киця українського героя прожила в окупації. На щастя, 10 липня з муками її вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію. Зробила це одна з мешканок Маріуполя, яка втекла з окупованого міста без речей, грошей, але з дітьми та котами.

У Дані було передсмертне прохання – знайти її (кицю – 24 канал). Даня, брате, ми це зробили, вибач, що так довго. До операції евакуації залучили багато людей, ми це зробили разом! Щиро вдячні всім причетним за співпрацю,

– написали на сторінці "Пломбір Вкусний".

Наразі чотирилапа улюблениця українського захисника перебуває у безпеці.

Киця Данила Сафонова / Фото з твітера українського героя

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