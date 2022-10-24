Скільки дронів-камікадзе ЗСУ збили на Півдні: Гуменюк назвала неймовірну статистику

Росія дуже часто запускає по Україні іранські дрони-камікадзе саме з окупованої території нашої держави – захопленої Автономної Республіки Крим. Втім, статистика збиття цих дронів саме на Півдні вражає.

Навіть коли іранські дрони долітають до цілі, часто вони вражають пусте узбережжя чи навіть просто воду. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Неймовірна статистика збиття дронів на Півдні

Військові Збройних Сил України, які захищають на Півдні, вражають не лише іранські дрони, а й українців і весь світ неймовірною статистикою своєї роботи.

Так, від появи на фронтах російсько-української війни на Півдні ЗСУ збили вже 180 іранських дронів. Натомість наразі нарахували 40 влучань. Тобто, з 5 випущених дронів не завжди бодай 1 влучає в ціль.

Є 40 влучань дронів, коли вони досягали мети. Та не завжди це було уроження. Часом це були влучання в узбережжя, у воду, в акваторію Очаківського порту зокрема. Тобто не завжди це була руйнівна сила,

– розповіла Наталія Гуменюк.

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Статистика збиття іранських дронів по Україні