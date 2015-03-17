Про скандал у Білому домі та політику брата: інтерв'ю з Нейтом Венсом, який воював в Україні

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Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишній американський морський піхотинець, понад два роки воював добровольцем в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Нейт Венс розповів про службу в Силах оборони України, політику Джей Ді Венса та як знайти до них з Трампом підхід. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Цікаво Венс пояснив, чому ніколи не хотів розповідати про службу брата, який воював в Україні

Про службу в Силах оборони

Чому ви вирішили вступити в Сили оборони України?

Спершу я не збирався. Я не думав, що зроблю це. Я приїхав у 2022 році (в Україну – 24 Канал) і моєю першою думкою було те, що я займатимусь гуманітарною роботою, а потім буду їздити туди й назад – з України до себе додому по роботі.

Потім ми почали рухатись на Схід, доставляти речі до Києва. Я зустрів деяких новобранців, які все ще були у цивільному одязі. Здається, що вони ще навіть не мали форми, і ми почали їх навчати, а потім просто повільно мігрували на Схід, на Донбас.

Повне інтерв'ю з братом віцепрезидента США, який воював в Україні: дивіться відео

Ви служили в корпусі морської піхоти США, тому у вас був певний досвід перед тим, як ви приїхали сюди. Наскільки важкі тут бої? Чи вони відрізняються від того, що практикує американська армія?

Американські військові вже давно зіштовхувались з такою кількістю артилерії. Основна відмінність між українською та американською арміями полягає в тому, що вони (США – 24 Канал) мають найбільші військово-повітряні сили на планеті. Це мало б велике значення. Одна річ, яка впливає на те, як працюють американські військові, – це знання того, що у вас є доступ до великих військово-повітряних сил, що полегшує роботу.

Ви служили в групі, яка пізніше стала батальйоном "Вовки Да Вінчі". Поділіться історіями взаємодії з українськими військовими, волонтерами. Як вони відреагували на те, що ви приїхали воювати проти Росії зі США?

Найпоширеніша реакція завжди така: "Вау, правда?" Однак, знаєте, кожен, з ким я зустрічався, був дуже люб'язний, дружний та завжди намагався зробити так, щоб я відчував себе бажаним гостем.

Думаю, що спочатку, через те, що я трохи старший, вони дивилися на мене, як на якогось старенького, який незрозуміло що тут робить. Однак це минуло і через якийсь час ти просто стаєш частиною групи й всі ставляться до тебе так, ніби ти звичайний член групи.

Вони – хороші люди, а я, оскільки я старший, схильний дивитися на них, як на дітей. Мені так здається. Я знаю, що це не так. Вони дорослі чоловіки, які виконують надзвичайно небезпечну роботу і добре тримають себе в руках. Однак я все ще нічого не можу з цим вдіяти – коли вони вдвічі молодші за мене, я схильний дивитися на них, як на дітей.

З якими міфами про Україну ви стикалися перед поїздкою сюди і якою була реальна ситуація? Адже у США, на жаль, їх багато.

Так. Я був підлітком, коли закінчилася холодна війна, тому було небагато американської пропаганди, бо в якийсь момент Україна була частиною Радянського Союзу. Тож я мав свої власні упереджені уявлення про те, якою була Україна.

Я був неправий. Думав, що все буде сірим і несмачним. Жодних кольорів. Саме таким в американських фільмах був представлений Радянський Союз – позбавлений радості чи чогось привабливого. Тому коли я приїхав в Україну, то був дуже здивований тим, наскільки вона красива.

Однак є й інша пропаганда, вона кумедна – як-от про біолабораторію, про яку завжди говорить Такер Карлсон (проросійський американський журналіст – 24 Канал). Насправді я намагаюся не вестись на ці речі. І якщо я збираюся кудись поїхати, то просто не звертаю уваги на ці речі й намагаюся розібратися в цьому сам.

Треба готуватися, що Путін не дотримається угоди про перемир'я

Дональд Трамп та ваш двоюрідний брат – віцепрезидент Джей Ді Венс – вважають, що вони можуть заспокоїти Владіміра Путіна діалогами та поступками з боку України. Яка ваша думка щодо цього? Невже можна укласти таку мирну угоду з Росією?

Очевидно я так не думаю. Я просто не думаю, що росіяни будуть її виконувати. Якщо ви подивитеся на Путіна і на те, як він розпочав свою політичну кар'єру на посаді президента, то побачите, що він робив це, встановлюючи бомби у житлових будинках, вбиваючи свій власний народ, щоб розпочати війну з Чечнею. Саме це дало йому популярність, щоби стати президентом Росії. З цією людиною ви маєте справу.

Отже, якщо він уб'є свій власний народ, не думаю, що він матиме якісь проблеми. Ви знаєте, він усім бреше, він досить прямо сказав, що не збирається погоджуватися на припинення вогню чи мирну угоду. Я вже говорив про те, що росіяни продовжуватимуть війну. Вони ще не закінчили.

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Навіть якщо вони підпишуть угоду про припинення вогню, – думаю, що це можливо, – то зроблять це лише під виглядом перегрупування та переозброєння. Отже, навіть якщо мирну угоду підпишуть, Україна все ще має зробити роботу з огляду забезпечення власної оборони та підготовки до того, що росіяни майже неминуче порушать це перемир'я.

Чому у Джей Ді Венса таке ставлення до України

Після зустрічі Володимира Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті Джей Ді Венс назвав президента України невдячним. Як ви до цього ставитесь?

Я вже говорив про це раніше і, очевидно, я не погоджуюся з тим, як це вирішили. Знаєте, політика досить поляризує. Я сказав, що не згоден із цим, але Джей Ді все ще мій двоюрідний брат, він все ще моя родина. Я не збираюся його бити, щоб переконати. Ще одна річ, яку ви повинні зрозуміти – немає жодного сенсу бути ворожим до Білого дому. Це нікому не принесе користі.

Я сказав про свою незгоду з цим і хотів би перейти до продуктивності та спробувати продемонструвати, чому треба завадити Росії розширюватися на Захід, до Західної Європи. Пояснити, чому США вигідно запобігти цьому. Якщо я зможу використати той факт, що людям цікаво те, що я був в Україні, щоб, можливо, зрушити голку у правильному напрямку, то це те, що я зроблю.

Джей Ді Венс також сказав, що знає про ситуацію в Україні з розповідей. Дещо дивно, якщо чесно, але чи намагався він зв'язатися з вами, дізнатися щось про ваш досвід в Україні та вашу думку про війну?

Ні, ні. Однак ви також маєте враховувати одну річ. Коли Джей Ді був сенатором, він не мав великої влади приймати рішення щодо того, що відбувається. Я маю на увазі, що він становить 1% від половини влади як сенатор. Відколи він став віцепрезидентом, я впевнений, він був зайнятий. Днями він виступив на Fox News та сказав, що готовий до переговорів, тому я намагаюся налагодити з ним контакт.

Іноді легко подумати, що я був в таборі людей, які були політично проти України. До війни, до мого приїзду сюди. Одна річ, яку Джей Ді робив кілька разів у своєму житті, і це було досить публічно, – змінював свою думку про речі. У політиці іноді ми критикуємо людей за те, що вони змінюють свою думку, та я не думаю, що ми маємо це робити, адже це і є мірило критичного мислення та дорослої людини.

Якщо ви бачите переконливі докази – ви можете змінити свою позицію. Тож для мене це має бути оптимістично. Хоч вважають, що Джей Ді налаштований проти України, є шанс, що належні докази та інформація можуть змінити його думку та переконати продовжувати підтримку України.

Джей Ді Венс заявив, що не став публічно говорити про вашу службу в Україні, бо не хотів наражати своє життя на більшу небезпеку, ніж вона вже була. Чи не могли б ви поділитись спогадами з вашого спільного дитинства? Як ви вважаєте, чому сьогодні у вас такі різні світогляди?

У дитинстві ми були дітьми, ми займалися звичайними дитячими речами. Я маю на увазі, що в цьому немає нічого незвичайного чи примітного. І навіть якби це було, звичайно, я не став би звинувачувати когось у тому, що він робив у дитинстві. Маю на увазі, що діти можуть робити дурниці, правильно?

Однак з дорослими людьми це не так. Причина, через яку ми маємо різні погляди, полягає в тому, що в нас зовсім різний життєвий досвід. Це все пояснює. Як я вже сказав, я б думав так само як Джей Ді, якби не приїхав в Україну. Там я набув досвіду, який змінив мою думку.



Віцепрезидент США Джей Ді Венс / Getty Images

Зараз я не можу описати весь свій трирічний досвід роботи в Україні. Знадобилося б значно більше часу, щоб проілюструвати це для нього. Однак я сподіваюся, що він знає, що я не маю наміру направляти його в неправильне русло. Я не граю у політику. Мені не платять за ці інтерв'ю. Я роблю це, тому що у мене там є друзі, і я не хочу, щоб із ними трапилося щось погане через те, що я вважаю помилковою політикою.

Росія становить загрозу не лише Україні

Трамп сказав, що війна не становить загрози США, адже між нами знаходиться океан. Як ви думаєте, чи є Росія загрозою для США, чи тільки для Європи?

Якщо ви подивитесь зараз на можливості Росії, то, за винятком міжконтинентальних балістичних ракет, вони насправді не загрожують Сполученим Штатам. Проблема в тому, що ви повинні думати довгостроково. Російську армію було знищено Україною протягом останніх трьох років. Якщо буде припинення вогню, знімуть санкції, то купа грошей потече до Росії.

Рівень їхньої загрози через 10 років може кардинально відрізнятися. Це те, що необхідно враховувати, коли ви думаєте про те, як покласти край війні. Це не тільки те, що відбудеться наступного тижня, а й те, з чим наші діти зіткнуться через 10 років, якщо ми будемо поводитися з цим неправильно.

Мене непокоїть, що якщо ми неправильно з цим впораємось, імперські амбіції Росії нікуди не дінуться. Якщо ми дамо їм багато грошей та багато часу і вони зрозуміють купу уроків, то можуть стати досить небезпечними через кілька років.

Ваш двоюрідний брат дуже жорстко ставиться до України. Що б ви хотіли сказати йому зараз про погрози, з якими стикається світ через Росію?

У зв'язку з поведінкою Росії в останні роки, ви повинні враховувати, що вони дуже агресивні, вони мають імперські амбіції. Якщо ми дамо їм можливість зробити себе могутнішими, очевидно, що вони це зроблять.

Знаю, що іноді люди критикують кількість грошей, які витрачають США, і я теж, адже в якийсь спосіб ми виділяємо значно більше, ніж їх реально надходить у вигляді допомоги. Отже, безперечно, є можливості для раціоналізації та підвищення ефективності процесу постачання допомоги. Якщо американському платнику податків зійде з рук надання того ж обсягу допомоги за значно менші гроші, то це має статися.

Однак, коли ви дивитеся на ці конфлікти, ви розумієте, що найкращий спосіб дій – це змусити їх зупинитися так, щоб більше не було людських жертв. Це в кращому випадку. Якщо ви не можете зупинити його, бо одна зі сторін відмовляється, то другий найкращий варіант – зберегти його на регіональному рівні та не дати йому поширитися. Якщо він пошириться, то може бути просто безліч непередбачених наслідків. І тоді він може знайти дорогу до наших кордонів. Це малоймовірно, але могло б статися.

Навіть якщо все, що відбувається, впливає на Європу, це все одно впливає на торгівлю та спосіб життя, який ведуть американці. Це якраз те, що треба захищати. Я маю на увазі, що якщо ми програємо або Західна Європа буде спустошена конфліктом, – це зробить торгівлю з усіма цими країнами практично неможливою.

Як Україні знайти підхід до Трампа і Венса

Як США та Україні налагодити свої відносини?

У США є дві політичні партії – демократи та республіканці. Вони думають по-різному. Не думаю, що якийсь із цих процесів мислення кращий за інший, але це моя думка. Це не є обов'язковим фактом. Я точно не схожий на політолога.

Однак якщо ви подивитеся на демократів, то побачите, що вони, здається, більше реагують на людські інтереси, мотивації, емоційні аргументи. Водночас республіканці праві щодо транзакцій, тому вони дивляться на речі з погляду аналізу витрат та вигод.

Думаю, Україні слід рухатися вперед з цією адміністрацією з багатьох причин, з яких Сполученим Штатам було б вигідно, щоб Росія раптово не опинилася на кордоні з Польщею і їй не дозволили просунутися на Захід. Якщо Україна зможе пояснити, чому це вигідно США, то чинна адміністрація, на мою думку, відреагує саме на це.

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Це не означає, що історії, які становлять інтерес для людини, недоречні. Просто ви повинні знати партію, з якою маєте справу. Наприклад, я багато працював з інженерами і їм доводиться пояснювати речі в математичних термінах, інакше вони просто не розуміють. Вони не реагують на те, що ви намагаєтесь зробити.

Отже, вам потрібно просто знати, що мотивує партію, з якою ви маєте справу. Однак є багато причин, через які Україні вигідно підтримувати свій суверенітет, і це є взаємовигідним для США. Якщо ви поясните їм це і наведете вагомі аргументи, думаю, вони будуть сприйнятливими до цього.

Про майбутні плани Нейта Венса щодо України

Ви звільнилися зі служби в Силах оборони України, але досі продовжуєте стежити за ситуацією. Які у вас плани далі?

Я не хочу припиняти допомагати, бо для мене це пов'язано не так із Зеленським, Трампом та моїм двоюрідним братом, скільки з тим, що у мене там є друзі, які мають дітей, і я хочу, щоб вони могли виховувати своїх дітей.

Мене завжди цікавило вдосконалення систематизації стандартів підготовки піхоти в Україні. Ось із ким я був. Тож це те, з чим я ознайомлений, – речі піхотного типу. Незалежно від того, наскільки хороша ваша підготовка, вона недостатньо хороша. Отже, я просто хотів би, наскільки це можливо, продовжувати намагатися допомогти їм стати кращими. Тому коли хлопців відправляють на фронт, вони підготовлені настільки, наскільки це можливо.

Навіть якщо буде досягнуто згоди про припинення вогню, думаю, вам доведеться планувати те, що це припинення вогню не вдасться. Ви маєте планувати той випадок, що Росія порушить це перемир'я. Тож, навіть якщо буде перемир'я, все одно потрібно продовжувати тренувати хлопців на високому рівні. Якщо росіяни порушать його, то ті, хто має реагувати, – будуть готові.