Україна була за крок від вбивчого нейтралітету: сценарій війни, якого вдалося уникнути

Кінець березня 2022 року – переговори в Стамбулі, де Україна майже погодилася на нейтралітет без того, щоб отримати гарантії, що нам країни Заходу давали хоча би зброю, якщо Росія порушить і на цей раз домовленості.

Альтернативна історія

А ще кінець березня 2022 року – це початок вичерпання запасів боєкомплекту до совєцької артилерії, спираючись на яку сили оборони України зірвали blitzkrieg Московії.

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А тепер уявіть, якби ті домовленості були реалізовані. Україна по-суті була би беззахисна перед новою навалою Московії, в якої, незважаючи на втрати першого місяця війни, залишилися і арта, і бронетехніка і люди.

А Україна точно б не отримала гаубиці 155 міліметрів і боєкомплект, а тоді М142 / М270 та GMLRS, бо ж нейтралітет.

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Але сталося по-іншому, бо стало відомо про масові воєнні злочини московитів в передмістях Києва.

А ще такі люди, як Борис Джонсон, і видання, як The Economist, сказали, що "Україна має перемогти. І все тут". А далі історію знають всі.

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