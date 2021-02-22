Незабаром Європу накриє величезний шлейф пилу з Сахари

З пустелі Сахара в бік Європи рухається шлейф з пилу та піску. Невдовзі він опиниться над Францією та Іспанією.
Джерело:центр Copernicus
Зокрема, ці країни накриють так звані жовті хмари пилу.
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Що ще відомо про шлейф пилу з Сахари
- Він призведе до "брудних дощів" в Іспанії та загалом до істотного підвищення температури після похолодання.
- Може відбутися і погіршення видимості.
- Шлейф із пилу та піску може дістатися і до Скандинавії, а також Британії та Ірландії.