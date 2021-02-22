Незабаром Європу накриє величезний шлейф пилу з Сахари

22 лютого 2021 , 05:05
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З пустелі Сахара в бік Європи рухається шлейф з пилу та піску. Невдовзі він опиниться над Францією та Іспанією.

Джерело:

центр Copernicus

Зокрема, ці країни накриють так звані жовті хмари пилу.

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Що ще відомо про шлейф пилу з Сахари

  • Він призведе до "брудних дощів" в Іспанії та загалом до істотного підвищення температури після похолодання.
  • Може відбутися і погіршення видимості.
  • Шлейф із пилу та піску може дістатися і до Скандинавії, а також Британії та Ірландії.
Зауважимо! У середині січня в Сахарі, неподалік від алжирського міста Айн-Сефра, випав сніг. Річ у тім, що температура повітря у цій місцевості різко опустилася нижче за нуль. Тому і стало можливим таке аномальне явище.