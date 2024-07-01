"Путін – самовбивця": які проблеми створив собі диктатор

Владімір Путін вирішив провести серйозні кадрові зміни в уряді. Для когось вони є надією на зміни, але багатьом нові призначення геть не до вподоби. Це відповідно впливає і на самого російського диктатора.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом наголосив, що дії Путіна призводять до результатів, які є невигідними для очільника Кремля.

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Незадоволених Путіним стає все більше

Владімір Путін досі продовжує чистки у військово-політичному керівництві Росії. На зміні Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова, які нещодавно, до слова, отримали ордер на арешт від МКС, Путін не зупинився.

Тепер особистим помічником Путіна став його колишній охоронець Олексій Дюмін, а посаду міністра оборони зайняв Андрєй Бєлоусов.

Безумовно, все це – важливі зміни. Після "виборів" Путіну треба було відмітитись і показати, що він ще готовий йти на зміни. Але якщо об'єктивно дивитися на ці перестановки, то вони ведуть до розвалу військового відомства. Для України це дуже добре,

– зауважив Сергій Жирнов.

Сєргєя Шойгу, ексміністра оборони Росії, завжди принижували, але він був "своєю людиною". Він влаштував корупцію небачених масштабів в міністерстві, але на цій корупції щось таки трималося та працювало.

"Зараз все зупинилось, тому що ніхто не знає, що буде далі. Поставили якогось Бєлоусова та родичів Путіна йому в заступники, ніхто не знає, скільки та як їм заносити. Ніхто не знає, як далі працюватимуть корупційні схеми. Все це добре. Складається враження, що перемогли люди, які не схильні до ескалації конфлікту. Тому й прибрали Патрушева. Так, людей, які незадоволені Путіним, стає все більше", – наголосив Жирнов.

До того ж дрів у вогонь підкидають і західні санкції, через які Московська біржа втратила право торгувати доларами та євро. Це для росіян різного класу – катастрофа, бо ніхто не розуміє, в якій валюті зберігати свої збереження. Все це недобрі зміни для Путіна. Але, на жаль, для того, щоб їм сповна проявитися, потрібен час.

"Економіка Росії ослаблена, Путін вбив "Газпром", Путін вбив свої головні західні ринки збуту. В цьому сенсі Путін – самовбивця. Об'єктивно, його дії завжди призводять до результатів, які самому Путіну невигідні", – підсумував Жирнов.