Незаконна агітація і підвіз громадян, – КВУ про порушення на виборах у Харкові та двох округах

Під час зафіксували низку порушень під час проміжних виборів до Ради та голосування за мера Харкова. Мовиться про підвіз громадян і незаконну агітацію.

Про це повідомили на сторінці Комітету виборців України у соціальних мережах.

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Контрольоване голосування

У виборчому окрузі №197 (Черкаська область) спостерігачі КВУ інформують про факти присутності біля виборчих дільниць сторонніх осіб-контролерів, які зустрічають виборців та роблять відповідні відмітки у листах, що нагадують списки виборців.

У цих листах також вказані так звані "коди волонтерів", адреси та телефони виборців.

Також у цих списках відмічається інформація про "час підвезення виборців" до дільниць.

Такі факти можуть свідчити про організацію контрольованого голосування, яке може бути частиною механізму підкупу виборців. Зокрема ці факти мали місце у селі Дахнівка (дільниці 711030, 711031), селі Нова Дмитрівка (дільниця 710212) та Черкасах (дільниці 711069, 711072).

Водночас у день голосування було зафіксовано більше 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, одягнених в брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику "Слуги народу".

Такі дії є порушенням чинного законодавства, яким заборонено проведення агітації в день голосування.

Також наявність осіб у брендованому одязі в стилістиці символіки партії може бути ознакою механізму контрольованого голосування.

"Народне спостереження"

У виборчому окрузі № 197 у Херсонської області зафіксували низку ознак "народного спостереження" – це може свідчити про технологію підкупу виборців.

На виборчі дільниці приходять люди, які представляються народними спостерігачами, звертаються до членів виборчих комісій з проханням їх зареєструвати. Вони перебували на дільницях впродовж короткого часу та брали участь у голосуванні,

– зазначили у КВУ.

Помічаючи це, комісія відмовлялася реєструвати таких спостерігачів. Такі випадки фіксували в селах Горностаївка та Каїри Каховського району.

Незаконна агітація у Харкові

Спостерігачі КВУ додають, що у Харкові в день голосування була незаконна агітація. Зокрема, навпроти автовокзалу розмістили матеріали, виконані в стилістиці виборчої кампанії одного з кандидатів у мери міста Ігоря Терехова.

Вибори мера Харкова: коротко

У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.

Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2020 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.

У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.

На виборчих дільницях зафіксували понад 20 випадків недотримання карантинних норм щодо протидії коронавірусній інфекції.