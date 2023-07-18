Кримінальний термін гарантований: Лукашенко сам підтвердив депортацію українських дітей

Алєксандр Лукашенко допомагає Владіміру Путіну незаконно вивозити українських дітей з окупованих територій. Самопроголошений президент Білорусі сам у цьому зізнався.

Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. За його словами, доручення Лукашенка щодо депортації дітей виконує, зокрема, білоруський паралімпієць Алєксєй Талай.

До вашої уваги Депортація дітей з України: як уряд Лукашенка брав участь у воєнному злочині

Саме 27 червня, коли ми передали пакет матеріалів у Міжнародний суд у Гаазі, Лукашенко сказав, що домовився з Путіним, що із союзного бюджету виділять кошти на вивезення українських дітей,

– наголосив Латушко.

Незабаром у Гаазі будуть документи з підписом Лукашенка про фінансування депортації українських дітей. Тому можна сподіватися, що на нього також видадуть ордер – як раніше на Путіна.

Яких дітей незаконно вивозять

Росія і Білорусь депортують дітей усіх категорій – і з сімей, і з дитбудинків. Зокрема, вдалося вручну ідентифікувати мінімум 16 дітей-сиріт.

Незаконне вивезення українських дітей: основне

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію українських дітей у Росію. Те саме стосується Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.

Крім того, Експертна місія ОБСЄ визнала примусове вивезення українських дітей з окупованих територій воєнним злочином. Відтепер усі причетні до депортації можуть бути притягнені до трибуналу.

Загарбники не лише вивозять українських дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність. Зокрема, вони перебувають в умовах тотальної заборони на все українське.

За даними порталу "Діти війни", загалом депортовано близько. Точну їхню кількість наразі підрахувати неможливо.