Кримінальний термін гарантований: Лукашенко сам підтвердив депортацію українських дітей
Алєксандр Лукашенко допомагає Владіміру Путіну незаконно вивозити українських дітей з окупованих територій. Самопроголошений президент Білорусі сам у цьому зізнався.
Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. За його словами, доручення Лукашенка щодо депортації дітей виконує, зокрема, білоруський паралімпієць Алєксєй Талай.
До вашої уваги Депортація дітей з України: як уряд Лукашенка брав участь у воєнному злочині
Саме 27 червня, коли ми передали пакет матеріалів у Міжнародний суд у Гаазі, Лукашенко сказав, що домовився з Путіним, що із союзного бюджету виділять кошти на вивезення українських дітей,
– наголосив Латушко.
Незабаром у Гаазі будуть документи з підписом Лукашенка про фінансування депортації українських дітей. Тому можна сподіватися, що на нього також видадуть ордер – як раніше на Путіна.
Яких дітей незаконно вивозять
Росія і Білорусь депортують дітей усіх категорій – і з сімей, і з дитбудинків. Зокрема, вдалося вручну ідентифікувати мінімум 16 дітей-сиріт.
Незаконне вивезення українських дітей: основне
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію українських дітей у Росію. Те саме стосується Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.
- Крім того, Експертна місія ОБСЄ визнала примусове вивезення українських дітей з окупованих територій воєнним злочином. Відтепер усі причетні до депортації можуть бути притягнені до трибуналу.
- Загарбники не лише вивозять українських дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність. Зокрема, вони перебувають в умовах тотальної заборони на все українське.