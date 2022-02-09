Незаконні "обшуки" у Криму: прокуратура відкрила кримінальну справу
Джерело:прокуратура Криму
Окупанти в Криму продовжують переслідувати кримських татар. Зокрема, 9 лютого силовики прийшли з обшуками до 4 активістів. Їх затримали та відвезли до ФСБ.
Через це прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження. Справу відкрили щодо порушення недоторканності житла.
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Санкція статті передбачає покарання – ув'язнення до 5 років. Тож діям силовиків дадуть відповідну правову оцінку.
Досудове розслідування здійснюватиме ГУ НП в АР Крим та Севастополі.
Що відомо по затримання кримських татар
Російські окупанти затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. В їх домівках, у Бахчисарайському районі, Балаклаві, Сімферополі та Білогірську, провели обшуки.
Після цього активістів повезли в окупаційне управління Федеральної служби безпеки. Невідомо, що окупанти приписують кримським татарам. Однак усі затримані займали активну життєву позицію та неодноразово брали участь у заходах кримських політв'язнів. До деяких з них силовики з обшуками приходили вже не вперше.
До слова, під час "обшуків" в адвокатів та правозахисників активістів був недоступний мобільний зв'язок. До них ніхто не міг додзвонитись.
Затримані кримські татари / Фото "Кримська солідарність"
Текст поста прокуратури Криму та Севастополя:
Незаконні обшуки в домівках кримських татар на окупованому півострові: прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження
Сьогодні, 9 лютого 2022 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта ряду незаконних обшуків в різних районах окупованого Криму. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
За результатами незаконних обшуків, окупаційні правоохоронці в невідомому напрямку вивезли 4 кримських татар, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка.
Досудове розслідування здійснюватиметься ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.