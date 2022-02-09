Незаконні "обшуки" у Криму: прокуратура відкрила кримінальну справу

Окупанти в Криму продовжують переслідувати кримських татар. Зокрема, 9 лютого силовики прийшли з обшуками до 4 активістів. Їх затримали та відвезли до ФСБ.

Через це прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження. Справу відкрили щодо порушення недоторканності житла.

До теми Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар

Санкція статті передбачає покарання – ув'язнення до 5 років. Тож діям силовиків дадуть відповідну правову оцінку.

Досудове розслідування здійснюватиме ГУ НП в АР Крим та Севастополі.

Що відомо по затримання кримських татар

Російські окупанти затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. В їх домівках, у Бахчисарайському районі, Балаклаві, Сімферополі та Білогірську, провели обшуки.

Після цього активістів повезли в окупаційне управління Федеральної служби безпеки. Невідомо, що окупанти приписують кримським татарам. Однак усі затримані займали активну життєву позицію та неодноразово брали участь у заходах кримських політв'язнів. До деяких з них силовики з обшуками приходили вже не вперше.

До слова, під час "обшуків" в адвокатів та правозахисників активістів був недоступний мобільний зв'язок. До них ніхто не міг додзвонитись.



Затримані кримські татари / Фото "Кримська солідарність"

Текст поста прокуратури Криму та Севастополя:

Незаконні обшуки в домівках кримських татар на окупованому півострові: прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження

Сьогодні, 9 лютого 2022 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта ряду незаконних обшуків в різних районах окупованого Криму. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

За результатами незаконних обшуків, окупаційні правоохоронці в невідомому напрямку вивезли 4 кримських татар, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка.

Досудове розслідування здійснюватиметься ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.