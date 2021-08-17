Незаконні обшуки в Криму: українська прокуратура відкрила справу

Силовики в окупованому Криму 17 серпня прийшли з обшуками у домівки кримських татар. Українська прокуратура відкрила кримінальні справи щодо таких дій.

Провадження стосуються порушення недоторканості житла, а також незаконного позбавлення волі. Річ у тім, що окупанти після обшуків затримали 5 активістів.

До теми Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

Керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний наголосив, що обшуки та затримання на півострові – це продовженням системних злочинів, які вчиняють окупанти.

Кінцевою метою таких дій є обмеження свободи релігії, витіснення корінного кримськотатарського населення за межі Кримського півострова та придушення спротиву окупації,

– сказав Поночовний.

Що відомо про обшуки окупантів

Затримали активістів Рустема Мусарова, Заура Абдулаєва, Рустема Таїрова та Джаббара Берікова, Раїфа Февзієва. Раніше вони були на усіх судових засіданнях у справах кримських політв'язнів.

Наприклад, Мусаров за годину до обшуків повернувся з чергового засідання проти кримських татар у Ростові-на-Дону. Для Мусарова й Таїрова це вже теж було не перше затримання.

Силовики прийшли вранці, тож адвокати активістів просто не встигли прибути на обшуки.

Зверніть увагу! Усіх 5 затриманих звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахтір". Це релігійна організація, яку окупанти визнали екстремістською.

Зауважимо, напередодні суд у Ростові-на-Дону виніс рішення щодо 4 політичних в'язнів, яким Росія приписує тероризм. Кримські татари отримали максимальні терміни перебування у колонії: від 12 до 18 років.