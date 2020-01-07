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      Незаконні формування не зможуть взяти участь у виборах на Донбасі, – Пристайко

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      Місцеві вибори на Донбасі відбудуться без участі незаконних формувань / gorlovka.today

      Незаконні формування на Донбасі не зможуть взяти участь у місцевих виборах. Таким чином глава МЗС України Вадим Пристайко відповів на питання, чи можуть бути проведені місцеві вибори на сході за участю "народних республік".

      В ідеалі місцеві вибори на окупованому Донбасі повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, заявив Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС.

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      Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому ніякі незаконні формування на сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидві сторони фронту і на всій території України,
      – наголосив міністр.

      Пристайко також прокоментував ймовірність того, що на цих маленьких територіях зможуть бути обраними представники "народних республік".

      "Ми – не наївні і дуже добре знаємо, хто по інший бік фронту буде висуватися на вибори. Але у людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", – розповів глава МЗС України.

      Що відомо про майбутні вибори на Донбасі

      На початку грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський заявляв, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – у жовтні 2020 року.

      Під час зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України до проведення місцевих виборів на Донбасі. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію. Тож Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю над кордоном.

      Пізніше помічник президента Андрій Єрмак заявив, що ймовірність місцевих виборів на Донбасі розглядатимуть вже після наступної зустрічі у нормандському форматі, запланованої на квітень 2020 року.

      Якщо ж в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам, заявив Пристайко.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеве самоврядування Окуповані території Війна на Донбасі Проросійські бойовики Вадим Пристайко МЗС України
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