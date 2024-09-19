Де фіксують більшість випадків незаконного перетину кордону: у ДПСУ назвали країни
Спроби незаконного перетину кордону продовжуються й прикордонники щодня ловлять тих, хто намагається ухилитися від мобілізації. Найбільше таких спроб незаконного перетину фіксують на кордоні з Молдовою та Румунією.
Чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон безпосередньо як на пунктах пропуску, так і поза межами. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.
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Демченко розповів про випадки незаконного перетину кордону
Демченко розповів, що на пунктах пропуску намагаються виїхати з підробними документами або ж знаходять інші шляхи – ховаються в конструкціях чи намагаються фальсифікувати свій перетин кордону.
Однак більшість випадків нелегального перетину кордону стається саме поза межами КПП – на зеленій ділянці кордону. Разом з тим, порівняно з липнем, у серпні зменшилася кількість спроб незаконного перетину кордону. У вересні також не фіксується збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.
Найбільше спроб незаконного перетину, як і раніше, фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.
На інших напрямках – Угорщина, Словаччина, Польща – також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості,
– додав Демченко.
До слова, днями раніше чоловік намагався незаконно перетнути кордон і виїхати з України. Зять уклав шлюб з 40-річною тещею з інвалідністю, але прикордонники виявили фейкове "подружжя".