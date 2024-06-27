Понад 280 тисяч євро за перетин кордону: на кордоні з Молдовою затримали чергову групу ухилянтів

Державна прикордонна служба продовжує викривати осіб які намагаються незаконно перетнути кордон. На цей раз вдалося впіймати 24 ухилянтів.

Організатори нелегальних переправ через кордон встановили новий антирекорд. Тепер вони вимагають по 12 000 євро за переведення через кордон однієї особи.

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Що відомо про незаконну спробу перетину кордону

Переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали аж 24 чоловіків,

– повідомили в ДПСУ.

Там також зазначили, що вони планували незаконно потрапити до Молдови. Сумарно організатори "переправ" заробили майже 300 тисяч євро.

Однак спроба перетину кордону виявилася невдалою, оскільки "туристи" потрапили в поле зору прикордонників.

Відносно затриманих складено адміністративні протоколи, а організаторів нелегальних переправ наразі розшукують.

До слова, нещодавно ДПСУ також затримали групу ухилянтів, які намагалися переплисти Дністер, щоб потрапити до Молдови. Втім, для одного із чоловіків ця спроба виявилася трагічною – він загинув у водах річки.