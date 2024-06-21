На Закарпатті підлітки чекали у кущах групу чоловіків, щоб переправити їх в Угорщину

Прикордонники зірвали чергову операцію з незаконного перетину кордону. На Закарпатті група чоловіків хотіла через Тису переправитися до кордону з Угорщиною.

До цієї схеми з незаконного перетину кордону були також залучені і підлітки. Групу ухилянтів уже передали правоохоронцям.

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Підлітки мали допомогти ухилянтам перейти кордон

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон розповіли, що за 450 метрів до кордону України та Угорщини військовослужбовці зупинили автомобіль "Мерседес Віто".

У транспортному засобі, окрім водія, жителя Закарпаття, перебували 8 пасажирів: двоє з них – закарпатці, двоє – жителі Полтавщини, двоє – Київщини та ще двоє з Харківської й Львівської областей.

Усі чоловіки планували незаконно потрапити в Угорщину. Скориставшись послугами переправників, кожен із них заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США,

– наголосили прикордонники.

У результаті подальших пошукових заходів, поблизу кордону, у чагарнику на березі Тиси прикордонники виявили трьох неповнолітніх хлопців з гумовим човном.

"Підлітки зізналися, що чекали на "клієнтів", яким мали віддати плавзасіб та показати, де знаходиться кордон", – сказали у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Зрештою на всіх затриманих були складені протоколи про адміністративні правопорушення. Наразі справи передані до суду для подальших дій.

Оперативники загону проводять комплексне розслідування за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також встановлюють всіх осіб, причетних до злочину. Про виявлені факти прикордонники проінформували Національну поліцію.