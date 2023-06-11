Ухилянт-крадій: киянин намагався втекти в Угорщину і "прихопив" фотопастку, яка його знімала

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Під час неї військовозобов'язані чоловіки без вагомої причини не мають права виїжджати за кордон. Але знаходяться умільці, які обходять закон.

Власне, про них ми і розповімо далі. Правоохоронцям вдається не лише затримувати порушників законодавства, а й виявляти схеми. З їхньою допомогою зловмисники нелегально переправляють військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

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Вкрав фотопастку, яка зняла чоловіка

У ДПСУ розповіли про двічі "героя" кордону. Він не лише намагався втекти, а й поцупив фотопастку. На це наважився 56-річний мешканець Києва. Чоловік намагався нелегально перебратися до Угорщини. Під час спроби він виявив фотопастку та вирішив її прихопити з собою про всяк випадок.



Чоловік вкрав з собою фотопастку / Фото ДПСУ



Чоловік вкрав з собою фотопастку / Фото ДПСУ

Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував та передав куди потрібно. Доведеться тепер спритнику відповідати – і за незаконну мандрівку, і за крадіжку. Залишається чекати рішення суду,

– зауважили у ДПСУ.

СБУ виявила нові канали втечі ухилянтів

Співробітники СБУ продовжують роботу з виявлення схем, які дозволяють нелегально перетинати кордон. Цього разу вдалося ліквідувати цілих 8 каналів втечі. Крім того, затримали 15 організаторів цих нелегальних "трафіків".

Вони обіцяли своїм клієнтам вивезти їх за межі нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів,

– кажуть у СБУ.

У відомстві зауважили, що такого роду "послуги" обходилися у різні суми. Максимум, який викладали зі своєї кишені охочі, – 12 тисяч доларів США.

У СБУ виявили ще 8 каналів втечі з України / Фото СБУ

Київ. Про підозру повідомили адвокатові. Він пропонував за гроші фіктивні документи, в яких вказувалася непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Про підозру повідомили адвокатові. Він пропонував за гроші фіктивні документи, в яких вказувалася непридатність до військової служби за станом здоров'я. Ще один канал заблокували співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ у столиці.

Також співробітникам СБУ вдалося затримати одну з організаторок. Її спіймали на гарячому, коли жінка отримувала 10 тисяч євро за пакет, у якому були фіктивні документи, що дозволяли виїхати до ЄС.

Івано-Франківщина. Там затримали двох місцевих мешканців. В одного з них був російський паспорт. Чоловіки допомагали нелегально потрапити до однієї з країн ЄС, використовуючи віддалені стежки Карпат.

Там затримали двох місцевих мешканців. В одного з них був російський паспорт. Чоловіки допомагали нелегально потрапити до однієї з країн ЄС, використовуючи віддалені стежки Карпат. Львівщина. Ліквідували ще два канали. Зауважили у СБУ, що до першого причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань.

Ліквідували ще два канали. Зауважили у СБУ, що до першого причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань. Що стосується другої схеми, то її налагодили двоє мешканців Львова. Вони за гроші "влаштовували" своїх клієнтів водіями міжнародних рейсів. Крім того, займалися оформленням водійських посвідчень для них.

Закарпаття. Там заблокували ще три схеми, з допомогою яких ухилянти могли втекти з України.

Там заблокували ще три схеми, з допомогою яких ухилянти могли втекти з України. За даними СБУ, зловмисники виготовляли фальшиві документи для виїзду. Втікачів вони оформляли під так званих "волонтерів".

Решта два канали організували 6 місцевих мешканців. Вони використовували так звану "зеленку", щоб клієнти могли перетнути кордон.

Наголошуємо, що незаконний перетин кордону передбачає покарання. Крім того, чоловіки, яких таки затримали за цим, однозначно отримають повістки, від яких намагалися втекти.