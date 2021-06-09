Незалежних кандидатів "валили", – Шабунін про конкурс на посаду голови САП

У конкурс щодо керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть намагатися втрутитись. Проте обрання політично залежних кандидатів може негативно вплинути на відносин із Заходом.

Про це розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він пояснив, що мало сподівається на "відчуття адекватності" членів комісії, делегованих парламентом.

До теми Не переконав у доброчесності: голова комітету Ради вилетів із конкурсу на керівника САП

"Те, як вони (члени комісії – 24 канал) протягували політично залежних кандидатів, закриваючи очі на очевидні неадекватні статки або політичну залежність, те, як вони "валили" незалежних кандидатів – після цього сподіватись на їхню адекватність немає жодного сенсу", – вважає Шабунін.

На Банковій можуть висунути "свого" кандидата

Він пояснив, що у Банкової було 2 кандидати: прокурор Войтенко і керівник парламентського комітету Костін, "слуга народу" – міжнародні експерти визнали їх недоброчесними.

Все, вони з конкурсу "вилетіли". Це означає, що тепер Банкова конкурс просто зриває, їм краще нікого, ніж будь-хто незалежний,

– сказав Шабунін.

Керівник ЦПК зазначив, що для міжнародних партнерів головним є те, щоб кандидати на посаду, керівництво САП, були доброчесними та політично незалежними. З іншого боку, парламентський кворум хоче висувати нового політично керованого керівника САП, додав Шабунін.

Чи може процес затягнутися

За словами Віталія Шабуніна, є ще трохи більше, ніж десяток кандидатів, доброчесність яких має розглянути комісія. Проте він додав, що є один кандидат, який пройшов, тож коли етап доброчесності закінчиться – голосувань комісії не буде.

"Це означає, що парламентська квота, керована Банковою, не зможе заблокувати цього кандидата, а це детектив НАБУ, який особисто керував групою, що доганяла заступника Єрмака Татарова, що керує парламентською квотою комісії", – зазначив глава ЦПК

1 червня тимчасовий глава САП Максим Грищук , не перейшов до наступного етапу конкурсу на посаду очільника відомства. Доброчесним комісія поки визнала лише одного претендента — детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка.

Віталій Шабунін сказав, що саме тому Татаров і Банкова роблять все можливе, щоб заблокувати конкурс. Окрім того, він зауважив, що Європейськиий Союз передбачив можливість скасування або призупинення безвізового режиму на основі щорічного звіту про виконання попередніх реформ.

Якщо будь-яка з таких реформ відкотиться, як, наприклад, чесне незалежно-політичне керівництво САП, то починається офіційний, передбачений процедурою, початок його замороження,

– сказав Шабунін.

Віталій Шабунін про конкурс в САП: дивіться відео