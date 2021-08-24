Незалежність – наш дороговказ, – Епіфаній привітав українців зі святом

Митрополит Епіфаній привітав українців з 30-річчям Незалежності. Він наголосив, що Україна – особлива країна через надзвичайну силу свого народу.

Як Епіфаній привітав українців

За словами голови Православної церкви України, попри столітні намагання поневолити нашу державу, вона досі живе. Український народ має потужну духовну основу та незламний дух волі і братерства.

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Свято 30-річчя відновлення нашої державної Незалежності, яке ми з вами сьогодні відзначаємо, – це наш дороговказ, який водночас сповіщає і те, звідки ми прийшли, і те, куди прямуємо,

– наголосив митрополит.

Він додав, що не все складається так, як нам би хотілося. Але у Бога немає нічого випадкового.

"Якщо Господь і допускає випробування для нас – то для того, щоб, здолавши їх, ми зміцнювалися в добрі й правді".

Він закликав українців дякувати за все, що маємо: "А маємо ми так багато – лишень озирніться навколо і побачте все, що є".

Повний текст публікації митрополита Епіфанія у фейсбуці:

За Промислом Божим ми з вами живемо тут і зараз – на цій славетній землі, в суверенній Україні, маючи державну і духовну свободу. Свято 30-річчя відновлення нашої державної Незалежності, яке ми з вами сьогодні відзначаємо, – це наш дороговказ, який водночас сповіщає і те, звідки ми прийшли, і те, куди прямуємо.

Україна – особлива країна. Особлива – надзвичайною силою духу свого народу, його вірою, сердечністю, щирістю. Саме тому, попри всі кількасотлітні намагання її поневолити, підкорити, розділити, вона досі живе і «стає на ноги». Бо український народ має потужну духовну основу, глибоку релігійність і незламний дух волі та братерства, справедливості й гідності.

Так, не все складається, як нам би хотілося. Але у Бога немає нічого випадкового. Якщо Господь і допускає випробування для нас – то для того, щоби, здолавши їх, ми зміцнювалися в добрі й правді, цінували здобуте і захищали його. Цінуймо і дякуймо Господу за все, що маємо. А маємо ми так багато – лишень озирніться навколо і побачте все, що є, а не те, чого немає.

Слава Господу за все! Рідна Україно, зі святом!

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