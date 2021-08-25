Незалежність не впала нам з неба, – Разумков на урочистому засіданні Ради

Незалежність України не впала з неба – наші предки заплатили дуже високу ціну за свободу. Український народ довів не тільки своє право на неї, але і здатність її захистити і зберегти.

Відповідну заяву зробив глава Верховної Ради, виступаючи у сесійній залі, під час урочистого засідання 24 серпня.

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Тільки той, хто погано знає нашу історію, може говорити, що Незалежність впала нам з неба, що дісталася нам майже безкоштовно. Це не так,

– сказав спікер.

"Дуже високу ціну платили наші предки за свободу. Таку ж високу ціну сьогодні продовжують платити наші сучасники, віддаючи найцінніше, що є у кожної людини, – своє життя", – продовжив він.

Дмитро Разумков наголосив, що Незалежність – це не те, що "можна отримати в спадок або у подарунок". ЇЇ не можна "купити в супермаркеті або на фондовому ринку".

Держава має захищати Незалежність

"Слуга народу" зауважив, що держава має захищати й охороняти цілісність України.

Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму і так звані псевдоутворення на Сході нашої країни. Ми відстоюватимемо територіальну цілісність, навіть якщо доведеться це робити сам на сам,

– додав глава Ради.

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