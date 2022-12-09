Незареєстрована зброя та російські агітки: СБУ закінчила обшуки на об'єктах УПЦ МП
Джерело:СБУ
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах Московського патріархату у Київській та Херсонській областях. Там виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки.
У результаті обшуків, працівники СБУ виявили 16 підозрілих осіб на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні. Серед них – чоловіки спортивної статури.
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Що виявила СБУ на об'єктах Московського патріархату
Правоохоронці зазначають, що вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку окупанти намагалися прорватися на Київ у лютому – березні цього року.
Наразі стосовно виявлених осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення. СБУ перевіряє їхню причетність до злочинів проти державної безпеки.
На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.
Яка ситуація на Херсонщині
У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.
Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі.
Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.
"Знахідки" СБУ на об'єктах УПЦ МП: дивіться фото
Що відомо про останні обшуки СБУ: головне
- Вже кілька тижнів Служба безпеки України проводить обшуки в УПЦ МП. Сьогодні СБУ провела обшуки у соборі УПЦ МП у Борисполі.
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- 1 грудня СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.