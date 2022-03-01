Незламний, а тому непереможний дух, – Епіфаній звернувся до українців

Героїчний народ України продовжує оборонятися від нападу Росії. Вона кидає на наші села і міста своїх солдатів та зброю, вражає обстрілами.

Однак наша держава витримує шалений удар. Про це сказав глава ПЦУ Епіфаній.

Читайте також Хто взяв меч – від меча загине, – глава ПЦУ Епіфаній звернувся до росіян

Ми досягнемо перемоги, – Епіфаній

Він зауважив, що Україна стримує ворога завдяки військовим, допомозі союзників та дій керівництва. Найголовніше – це незламний, а тому непереможний, дух.

Дух любові до Батьківщини, до свободи, до тих, хто поруч. Цей дух любові та правда, які на нашій стороні, свідчать, що з Божою допомогою ми досягнемо перемоги. Кожна година спротиву агресії наближає нас до цього,

– наголосив Епіфаній.

За його словами, дій українців надихають світ, який підтримує нашу державу: "Наш синьо-жовтий прапор свободи став символом опору тиранії, а гасло "Слава Україні!" знають без перекладу".

Епіфаній зауважив, що у небезпеці перебуває не тільки Україна, а й і весь світ. Адже Володимир Путін перетворюється в Адольфа Гітлера.

Світ повинен зупинити Путіна

Глава ПЦУ закликав світ негайно зупинити очільника Кремля. Водночас українці попросив не піддаватися гніву та провокаціям противника.

"Якщо вам відома конкретна правдива інформація про чиюсь допомогу агресору – надайте її правоохоронцям чи військовим", – сказав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Повний текст публікації:

Дорогі брати і сестри! Наш героїчний народ обороняється від нападу Росії, яка кидає на наші села і міста своїх солдатів і зброю, вражає обстрілами. Україна витримує цей шалений удар не лише завдяки добре підготовленим військовим, належному керівництву, допомозі союзників. Головна причина – незламний, а тому непереможний дух.

Дух любові до Батьківщини, до свободи, до тих, хто поруч. Цей дух любові та правда, які на нашому боці, свідчать, що з Божою допомогою ми досягнемо перемоги. Кожна година спротиву агресії наближає нас до цього.

Ми молимося і діємо – кожен на своєму місці, у той спосіб, який є можливим у конкретних обставинах. І кожна година нашого спротиву надихає все більше й більше людей у цілому світі на підтримку України.

Десятки й сотні тисяч збираються на площах столиць світу на мітинги підтримки. Наш синьо-жовтий прапор свободи став символом опору тиранії, а гасло "Слава Україні!" знають без перекладу.

Серед закликів до негайного припинення агресії Росії проти України вагомо звучить голос моїх братів – Предстоятелів Помісних Православних Церков. Я дякую Вселенському Патріарху Варфоломію, Румунському Патріарху Даниїлу, Грузинському Патріарху Ілії, Архієпископу Афінському Ієроніму та всім моїм братам-ієрархам, духовенству, вірним, християнам і всім людям доброї волі за молитву і підтримку, за захист миру в усьому світі.

Вчора президент Росії наказав підвищити рівень готовності ядерної зброї. Хіба це не підтвердження того, що глава нашої держави Володимир Зеленський та багато інших говорили від початку: в небезпеці не лише Україна, в небезпеці – весь світ.

В очільнику Росії діє дух антихриста, ознаки якого Писання розкриває нам: гордість, відданість злу, немилосердя, фальшива релігійність. Таким у час Другої світової війни був Гітлер. Нині таким став Путін. Тому завдання не лише нашої країни, але усіх країн світу, усіх людей доброї волі – зупинити Путіна зараз. Діяти, і діяти негайно. Я закликаю світових лідерів до цього!

Окремо я хотів би звернутися до наших вірних та до співгромадян. Міжконфесійний мир – одне з головних надбань незалежної України. Цілком зрозумілими є почуття, які в душі українців зараз викликає все з назвою "московський". Але дуже прошу вас – не піддавайтеся гніву, тим більше – провокаціям противника.

Якщо вам відома конкретна правдива інформація про чиюсь допомогу агресору – надайте її правоохоронцям чи військовим. Але я вже тепер бачу і знаю щодо багатьох священнослужителів і вірних Московського Патріархату, що вони переглянули своє ставлення до керівництва в Росії та поруч з усіма стоять в обороні України.

Тому всі питання досягнення порозуміння і церковної єдності в Україні відкладімо на час до перемоги. Впевнений, що вже зараз багато ієрархів, священників, мирян Московського Патріархату ставлять собі питання про своє майбутнє, яке вони не пов'язують з дискредитованим патріархом Кирилом.

Маю надію, що у братньому спілкуванні, як православні вірні та діти одного народу, ми знайдемо розв’язання суперечок. А зараз відкладімо їх усі, бо ніщо не вартує нині більше, ніж перемога України! Молимося Всемогутньому Богу і просимо у Нього, у Пречистої Богородиці та у всіх святих допомоги, захисту, оборони, сил, мужності та головного – перемоги і миру. Закликаю на захисників України та на весь наш народ Господнє благословення! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!