Незначні пошкодження інфраструктури: київський вокзал майже не постраждав від авіаудару

2 березня 2022 , 23:40
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Під час ракетної атаки на Київ 2 березня російський снаряд впав поруч з Південним вокзалом. На щастя, він майже не постраждав.

Снаряд серйозно пошкодив місцеву теплотрасу. Водночас радник міністра внутрішніх справ Геращенко розповів, що її поремонтують вже до ранку.

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Вокзал значних пошкоджень не зазнав. Тимчасово закриті Північні платформи, зранку їх оглянуть. Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру – обірвано контактний провід, на рух пасажирських потягів не впливає,
– мовиться у повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того, снаряд пошкодив приміський потяг. У ньому вибиті шибки.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

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Автор: Мар'яна Бекало