"Дивні" опади у Сумах: чи фіксують у місті радіаційну та хімічну загрозу

У Сумах ввечері 27 червня пройшли опади незвичного характеру. Водночас зміну радіаційного фону в місті не зафіксовано.

Також не фіксували зміни і хімічного фону в Сумах. МВА продовжує моніторити ситуацію в обласному центрі Сумської області.

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Що кажуть у Сумській МВА про дивні опади в місті

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко наголосив, що до екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією. Від госпіталізації громадянин відмовився, допомога була йому надана на місці.

Ми звернулися до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для з'ясування обставин. Також очікуємо на результат експертизи частинок і працюємо в штатному режимі,

– написав глава Сумської МВА.

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Раніше стало відомо, що у Сумах 27 червня служба 15-80 отримала два звернення від громадян. Вони інформували про дивні опади в повітрі та погане самопочуття.

Дирекція Сумської ТЕЦ повідомляла, що станція працює в штатному режимі і ніяких аварійних ситуацій не було зафіксовано. У місті також працювали всі відповідні служби, які продовжували моніторити ситуацію.