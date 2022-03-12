Ні купувати, ні продавати: платформа eBay припинила усі операції з Росією

Сьогодні, 12 березня, ще одна компанія призупинила свою діяльність у Росії. Мовиться про американський інтернет-сайт eBay.

Платформа призупинила усі транзакції з російськими адресами. Тепер росіяни не зможуть ні купувати, ні продавати на eBay. Причиною стало припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

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Ми продовжимо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій,

– також йдеться у повідомленні.

За інформацією eBay, відтепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці".

Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари – останнім надійде повідомлення про те, що тимчасово не можливо обробити замовлення.

Додамо, раніше eBay призупинив доставку замовлень в Росію та Україну через логістичні проблеми.

Які компанії покинули російський ринок

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

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