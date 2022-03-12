Ні купувати, ні продавати: платформа eBay припинила усі операції з Росією
Джерело:Yoowely
Сьогодні, 12 березня, ще одна компанія призупинила свою діяльність у Росії. Мовиться про американський інтернет-сайт eBay.
Платформа призупинила усі транзакції з російськими адресами. Тепер росіяни не зможуть ні купувати, ні продавати на eBay. Причиною стало припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.
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Ми продовжимо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій,
– також йдеться у повідомленні.
За інформацією eBay, відтепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці".
Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари – останнім надійде повідомлення про те, що тимчасово не можливо обробити замовлення.
Які компанії покинули російський ринок
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.