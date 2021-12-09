Ні в похід, ні по ягоди: мешканці села поблизу Буковелю патрулюють ліс від орендарів

Ліс на околиці села Поляниця, що у Івано-Франківській області, орендар вирішив перетворити на будмайданчик. Однак місцеві жителі стали протестувати проти такого свавілля.

Орендар отримав у користування 17 гектарів лісу у Ворохтянському лісовому господарстві на 49 років. Водночас там він розпочав активні будівельні роботи. Працівники встигли вирізати дерева та забетонувати залізні палі.

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Селяни не хочуть втрачати ліс

Мешканці почали протестувати проти такого нечуваного свавілля, адже тут вони звикли випасати худобу, збирати ягоди, ходити з дітьми в походи. Селяни скаржаться, що їм не дозволяють навіть перетинати цю територію.

Люди з лісу йшли і їх не пускали додому, вони мали обходити. Сказали, що сюди не можна – приватна територія,

– розповіла місцева мешканка.

Через страх втратити ліс, громада села вирішила зібрати збори, щоб поговорити з орендарем та висловити своє невдоволення. До місцевих приїхав юрист фірми орендаря, який переконував, що все цілком законно.



За вказівкою орендаря вирубали дерева / Скриншот з відео 24 каналу

Юрист переконував, що все законно

"Підприємство подало клопотання за Лісовим кодексом до облдержадміністрації про взяття у тимчасове користування лісових ділянок загальною площею 17 гектарів. Безпосереднім власником є держава, а постійним лісокористувачем – Ворохтянське лісове господарство", – повідомив юрист.

Зазначається, що чиновники та лісники погодили надати приватній фірмі ліс на 49 років. За офіційною версією – в користування для рекреаційних цілей.

Рекреація чи будівництво

Селяни встигли зняти на телефон початок забудови на цій території. Однак за одну ніч раптом дерев'яне перекриття зникло, і залишилися лише залізні палі. Що саме там мало бути – невідомо, а представник фірми не уточнив. Втім запевнив, що всі будівлі тимчасові.



Дерев'яне перекриття зникло за одну ніч / Скриншот з відео 24 каналу

"Тут зроблять дитячий майданчик, туристичні стежки, наметове містечко, альтанки. Територія буде огороджена… Спеціально зроблена", – зазначив юрист.

Обіцянки встановити порушення

Головний лісничий Ворохтянського лісгоспу (де погоджували видачу ділянки) Микола Ванджарук повідомив, що роботи вже зупинили. Водночас представники лісництва нарахували штраф за зрубані ялиці. Однак заплатить його не орендар, а робітник, який працював на цьому будмайданчику.

В орендаря є затверджений інвестиційний план, згідно з яким він там будує. Поки деякі роботи призупинили. Ми встановлюємо можливі порушення,

– розповів лісничий.

Крім того, лісгосп додатково встановлюватиме – самовільно, чи за вказівкою орендаря робітник рубав дерева. Водночас чи законно на цій ділянці почали будівельні роботи – з'ясовуватиме спеціальна комісія при Івано-Франківській облдержадміністрації.



Будматеріали на території лісництва / Скриншот з відео 24 каналу

Мешканці "стукають у всі двері"

Поляницький сільський голова Микола Поляк повідомив, що вони вже звернулись до голови облдержадміністрації, де юридичний відділ обіцяв опрацювати звернення.

Громада збирає підписи. Я думаю, що підпишеться ціле село. Їх разом з листами відправимо в усі вищі правоохоронні органи",

– підсумував сільський голова.

Також правоохоронці мають визначити, чи мали право в лісгоспі виділяти приватній структурі ліс. Поки ж селяни вирішили патрулювати територію, аби будівництво не продовжувалося.