Ні в ресторан, ні в транспорт: на Буковині ввели жорсткі обмеження для невакцинованих

Буковина перебуває "за крок від червоної зони". Саме тому там вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей.

Відповідне рішення 23 жовтня на засіданні ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення вступає в дію з 24 жовтня.

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На Буковині ввели жорсткі обмеження для невакцинованих

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що область перебуває "за крок до червоної зони".

З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи,

– заявив Осачук.

Саме тому з 24 жовтня сертифікат про вакцинацію, чинний ПЛР- чи експрес-тест або ж документ, що свідчить про одужання від COVID-19 потрібно показати, щоб:

відвідувати заклад громадського харчування, спортивні, культурні, розважальні та інші установи;

їздити громадським транспортом, а також мовиться про нерегулярні та регулярні перевезення в області.

Орім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо,

– мовиться у повідомленні.

Також не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту – масок чи респіраторів. Рекомендації діятимуть з 24 жовтня, а їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Коротко про ситуацію з коронавірусом на Буковині