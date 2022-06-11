Ні українського мобільного зв'язку, ні роботи, – мер Херсона розповів про ситуацію в місті

Ситуація в тимчасово окупованому Херсоні зараз надзвичайно непроста. У місті відсутній український зв'язок, а також робота.

Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв. Він підкреслив, що щодня містяни чують вибухи. Причому у мешканців за містом не лише трясуться шибки. У них буквально вибиває вікна від ударної хвилі.

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Херсон позбавили новин з України

Ігор Колихаєв підкреслив, що понад тиждень у Херсоні відсутній мобільний зв'язок від українських операторів. Якщо говорити про стаціонарний інтернет, то доступний лише той, що надається з тимчасово окупованого Криму. Але він надзвичайно врізаний.

Мовиться про те, що провайдер заблокував як українські сайти, так і фейсбук та інші соціальні мережі. Тож отримувати актуальні новини з України в Херсоні просто неможливо, якщо немає додаткових "примочок".

Ті, у кого є VPN, можуть таки заходити на українські ресурси. Але Ігор Колихаєв нагадав, що здебільшого херсонці залишились без зв'язку. Тож кількість таких людей мізерна.

Це наштовхнуло мера Херсона на доволі жорсткий випад у бік "диванних експертів". Він попрохав їх не поширювати дезінформацію про життя містян. Ігор Колихаєв підкреслив, що спочатку потрібно пожити у місті та відчути все те, що зараз переживають його мешканці під окупацією.

Люди втрачають роботу, а в місті – відчувається небезпека

Ігор Колихаєв також зауважив, що місто втратило звичну активність. У ньому зачинені кафе та літні майданчики. На жаль, тисячі людей втратили роботу. Але попри це вони не втрачають надію. Вони вірять у те, що невдовзі Херсон можна буде повернути до звичного життя.

Наразі ж вони не можуть почуватись у безпеці. А все тому, що у місті надзвичайно багато військової техніки, а також автомобілів, маркованих літерою "Z". Що стосується евакуації, то з нею теж усе надзвичайно складно. Від початку окупації відсутні безпечні зелені коридори. А це означає, що всі охочі покинути місто або в'їхати в нього, буквально ризикують своїм життям.

Партизани на Херсонщині знищують окупантів

Олексій Арестович розповів про ефективну роботу партизанів в Херсонській області. Радник глави Офісу Президента зазначив, що їм вдалось підірвати автомобіль з російським полковником. Крім нього, в "УАЗі" перебувало ще троє військових країни-агресорки.

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