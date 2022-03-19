Ні військових об'єктів, ні "секретних лабораторій": у Миколаєві ворог обстріляв житлові квартали

Російські терористи продовжують марні спроби захопити Миколаїв. Сьогодні ввечері, 19 березня, вони знову обстріляли житлові квартали, де немає ані військових об'єктів, ані "секретних лабораторій".

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог обстріляв житлові квартали, де живуть мирні мешканці.

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На вечір нас почали бомбити. Особливо постраждав мікрорайон у радіусі Дубків. Постраждали житлові будинки, жодних військових баз чи секретного обладнання з виготовлення голубів-убивць, які розносять хімічне озброєння до Росії, – немає,

– написав Сєнкевич.

Також він повідомив, що вже надійшло 220 звернень від мешканців про проблеми, котрі виникли внаслідок обстрілів.

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