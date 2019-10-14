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      Ні капітуляції: в Одесі протестували під водою – яскраві фото

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      Акція "Ні капітуляції" під водою
      Акція "Ні капітуляції" під водою / "Думська"

      В Україні тривають акції протестів, учасники яких виступають проти введення в силу формули Штайнмаєра. Так, 14 жовтня протестували не лише у столиці, а й в низці інших українських міст. Зокрема, в Одесі відзначилися дайвери: вони пірнули у море з табличкою, на яких писало "Ні капітуляції".

      Тепер табличка – новий експонат підводного музею на дні Одеської затоки. Після акції протесту дайвери встановили її у цьому унікальному місці, передає "Думська".

      Читайте також: У містах України пройшли марші "Ні капітуляції!": як це було – фото та відео

      До речі, на поверхні одесити теж протестували. Вони зібралися на акцію біля пам’ятника засновнику Одеси герцогу Рішельє. Людей було близько сотні.

      протест Одеса
      Акція протесту під водою в Одесі/ фото "Думская"

      протест
      Акція протесту під водою в Одесі/ фото "Думська"

      Цікаво! Підводний музей розташований на глибині 6 метрів між пляжем Ланжерон і портом. Там розміщені безліч бюстів, якорів, зібраних з усієї акваторії, протидесантні їжаки, старовинні ядра і більш сучасні гільзи знарядь часів Другої світової.

      акція протесту ні капітуляції
      Наземна акція протесту в Одесі/ фото "Думська"


      "Ні капітуляції" в Одесі на суші/ фото "Думська"

      Чому люди протестують проти формули Штайнмаєра?

      • У 2016 році цю формулу запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки". Він вирішив запропонувати такий варіант розв’язання конфлікту на Донбасі, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.
      • У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ.
      • Далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.
      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про введення в дію формули Штайнмаєра та початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Після цього у низці українських міст стартували акції протесту проти таких дій влади, всі вони мають назву "Ні капітуляції!".
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Протести Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Розведення військ Новини Одеси Чорне море
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