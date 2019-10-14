Ні капітуляції: в Одесі протестували під водою – яскраві фото

В Україні тривають акції протестів, учасники яких виступають проти введення в силу формули Штайнмаєра. Так, 14 жовтня протестували не лише у столиці, а й в низці інших українських міст. Зокрема, в Одесі відзначилися дайвери: вони пірнули у море з табличкою, на яких писало "Ні капітуляції".

Тепер табличка – новий експонат підводного музею на дні Одеської затоки. Після акції протесту дайвери встановили її у цьому унікальному місці, передає "Думська".

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До речі, на поверхні одесити теж протестували. Вони зібралися на акцію біля пам’ятника засновнику Одеси герцогу Рішельє. Людей було близько сотні.



Акція протесту під водою в Одесі/ фото "Думская"



Акція протесту під водою в Одесі/ фото "Думська"

Цікаво! Підводний музей розташований на глибині 6 метрів між пляжем Ланжерон і портом. Там розміщені безліч бюстів, якорів, зібраних з усієї акваторії, протидесантні їжаки, старовинні ядра і більш сучасні гільзи знарядь часів Другої світової.



Наземна акція протесту в Одесі/ фото "Думська"



"Ні капітуляції" в Одесі на суші/ фото "Думська"

Чому люди протестують проти формули Штайнмаєра?