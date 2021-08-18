Ніагару до Дня Незалежності підсвітять кольорами прапора України
Джерело:"Європейська правда"
Ніагарський водоспад, розташований на кордоні Канади та США, стане синьо-жовтим. До Дня Незалежності його підсвітять у кольори українського прапора.
Про те, що Ніагара стане синьо-жовтою, виданню повідомили в посольстві України в Канаді.
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Ніагару підсвітять у кольорах прапора України
Там зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня, о 22:00 за місцевим часом, тобто 25 серпня, о 5:00.
Зробити це можна буде на сайті Ніагарського водоспаду.
Посол Андрій Шевченко запевнив, що видовище буде красивим та символічним.
Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями,
– зазначив Шевченко.
Таку акцію ініціювало українське посольство.
Інші заходи в Канаді до Дня Незалежності України
- Прапор України з нагоди свята підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст: Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.
- Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні синьо-жовтими кольорами підсвітять міст "Хай Левел", а у Фредериктоні – будівлю мерії.