Ніби користуються підручником нацистів, – президент про звірства росіян на окупованих територіях
Окупанти чинять звірства, катують людей та нав'язують їм "русский мир" на зайнятих територіях. Володимир Зеленський називає це суто "російським підходом".
Росіяни працюють ніби за нацистським підручником
Так він висловився в інтерв'ю нідерландським журналістам. Президент розповів їм, що відбувається на Сході України, зокрема на тих територіях, які тимчасово перейшли під контроль Росії.
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Він розповів, що окупанти роблять все "у своєму стилі" – відключають телебачення, зв'язок та інтернет. Далі транслюють лише власні пропагандистські телеканали, так починається інформаційна війна. У школах змушують розмовляти та навчати дітей російською.
Крім того, вони катують представників місцевої влади – зачиняють їх у підвалах, вбивають або знущаються з них на очах у населення. Якщо ж керівники на місцях готові співпрацювати з ними, їх можуть залишити.
Середньовічна практика. Наче вони користуються тим самим нацистським підручником,
– зауважив Зеленський.
Україна точно виграє війну
Президент впевнений, що Україна точно виграє цю цинічно розв'язану Росією війну. Питання лише у тому, якою ціною та коли це станеться.
Володимир Зеленський вважатиме перемогою повернення усіх українських територій. Насамперед мова йде про повернення до позицій 23 лютого, а після цього можна буде дипломатичним шляхом боротися за раніше окуповані та анексовані землі.
Кожен українець хоче відбити і Донбас, і Крим,
– запевнив президент.
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Але про це доведеться домовлятися безпосередньо з Путіним, адже він створив державу, де ніхто нічого не вирішує. Неважливо, що каже російський міністр закордонних справ чи будь-хто інший, кого очільник Кремля відправить на переговори, адже насправді їхні слова нічого не значать.
Президент підкреслив, що в України є лише одна мета. Це мир у нашій країні.