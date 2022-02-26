Ніч була складною, але російських військ у Києві нема, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що російських військ у столиці немає. Хоч ця ніч була складною.

Окупанти намагаються прорватись до Києва. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.

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Кличко наголосив, що за цими напрямками агресора знешкоджують.

У Києві є диверсанти

Мер попередив, що у столиці діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень та перестрілок. Станом на 6:00 є 35 поранених, серед них – двоє дітей.

Кличко закликав киян зберігати витримку та залишатись в укриттях, оскільки ворог атакуватиме з повітря.

Дивіться відеозвернення Кличка: