Ніч була складною, але російських військ у Києві нема, – Кличко
26 лютого 2022 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що російських військ у столиці немає. Хоч ця ніч була складною.
Окупанти намагаються прорватись до Києва. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.
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Кличко наголосив, що за цими напрямками агресора знешкоджують.
У Києві є диверсанти
Мер попередив, що у столиці діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень та перестрілок. Станом на 6:00 є 35 поранених, серед них – двоє дітей.
Кличко закликав киян зберігати витримку та залишатись в укриттях, оскільки ворог атакуватиме з повітря.
Дивіться відеозвернення Кличка: